Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

К теме В каких областях будут дожди, грозы, град и шквалы, а где – аномальная жара: погода на неделю

Какой будет погода в Украине 15 июля?

Синоптики прогнозируют переменную облачность по всей Украине в течение дня 15 июля. В западных областях местами кратковременный дождь, гроза, на остальной территории без осадков.

Ветер в этот день будет преимущественно северо-западный, со скоростью 5 – 10 метров в секунду.

В западных и северных областях ночью ожидается температура +15 – +20 градусов, днем – от +25 до +30 градусов. На остальной территории ночью столбики термометра могут показывать – +18 – +23 градусов, а днем – +29 – +34 градусов. В южных регионах местами прогнозируют сильную жару с температурой – +35 – +37 градусов.

В Киеве метеорологи прогнозируют переменную облачность, без осадков. Температура днем в столице может подняться до +28 – +30 градусов.

Какой будет температура в областных центрах?

Киев +28...+30;

Ужгород +26...+28;

Львов +25...+27;

Ивано-Франковск +25...+27;

Тернополь +26...+28;

Черновцы +28...+30;

Хмельницкий +27...+29;

Луцк +24...+26;

Ровно +25...+27;

Житомир +26...+28;

Винница +30...+32;

Одесса +30...+32;

Николаев +34...+36;

Херсон +34...+36;

Симферополь +32...+34;

Кропивницкий +32...+34;

Черкассы +30...+32;

Чернигов +27...+29;

Сумы +27...+29;

Полтава +29...+31;

Днепр +31...+33;

Запорожье +33...+35;

Донецк +30...+32;

Луганск +30...+32;

Харьков +30... +32.



Погода в Украине на 15 июля 2025 года / Карта Укргидрометцентра