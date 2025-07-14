Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

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Температурные рекорды в Украине

По данным Укргидрометцентра, температурные рекорды в Украине фиксируются в Кропивницком, Херсоне, Харькове, Сумах и Полтаве. Синоптики назвали рекордные температуры в регионах:

В Херсоне 9 июля +39,4 градуса, а 13 июля +36,4 градуса.

9 июля +39,4 градуса, а 13 июля +36,4 градуса. В Кропивницком 9 июля +38 градусов.

9 июля +38 градусов. В Харькове 10 июля +37,4 градуса.

10 июля +37,4 градуса. В Сумах 9 июля +36,6 градуса, 10 июля +36,8 градуса, 11 июля +35,5 градуса.

9 июля +36,6 градуса, 10 июля +36,8 градуса, 11 июля +35,5 градуса. В Полтаве 10 июля +36,2 градуса.

Температурные рекорды / Фото Укргидрометцентра

Напомним, что синоптики предупреждали о аномальной жаре, которая накрыла Украину 9 июля. Тогда ожидали, что на востоке, юге и в большинстве центральных областей и в дальнейшем будет печь +33...+39 градусов, а на севере также преимущественно жарко – днем +30...+34 градуса.