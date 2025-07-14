Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз метеоролога Игоря Кибальчича на Meteoprog.ua.

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Какой будет погода в Украине на этой неделе?

В большинстве областей Украины до конца второй декады июля ожидается классическая летняя погода с близкой к норме температурой. Только на Юге она будет выше на 2 – 4 градуса.

На этой неделе дожди чаще всего будут в западных и северных областях. Между тем на Юго-Востоке ожидается дефицит осадков, что повлечет развитие засухи.

Ветер будет преобладать северо-западного направления, временами порывистый. Атмосферное давление будет близким к норме, без значительных колебаний.

В понедельник, 14 июля, ночью на крайнем Востоке, днем тоже на Западе кратковременные дожди, местами грозы и шквалы, 15 – 20 метров в секунду. На остальной территории без осадков.

На Левобережье ветер северный, на Правобережье южный, 5 – 10 метров в секунду. Ночью +13 – +18 градусов, днем +27 – +32. – Однако на Юге и крайнем Востоке ночью +17 – +22, днем +32 _COPY2 +37.

Во вторник, 15 июля, на Западе и местами Севере кратковременные грозовые дожди. В остальных регионах Украины осадки не ожидаются.

Ночью ветер переменных направлений, днем западный/северо-западный, 5 – 10 метров на секунду. Ночью +14 – +20 градусов, днем +28 – +33. Однако на Юге +17 – +22 и +32 – +27 градусов соответственно.

В среду, 16 июля, существенных осадков ночью не будет. Днем на Севере и Западе пройдут грозовые дожди, местами возможны шквалы, 15 – 20 метров в секунду, а еще град.

Ветер преимущественно северо-западного направления, ночью 3 – 8 метров на секунду, днем 7 – 12 метров на секунду. Температура ночью +14 – +20 градусов, днем +27 – +32, но на Юге +17 – +22 и +31 – +36 соответственно.

В четверг, 17 июля, ночью на Западе, днем уже на большей части территории нашего государства ожидаются кратковременные дожди и грозы. Также днем местами возможны шквалы, 15 – 20 метров на секунду, и град. Сухо будет только в юго-восточных областях.

Ветер западный, северо-западный, 7 – 12 метров в секунду. Ночью +13 – +18, днем +22 – +27, но на Юге +16 – +21 и +28 – +33 градуса соответственно.

В пятницу, 18 июля, ночью дожди ожидаются на Севере, днем также возможны в центральных регионах, а еще на Слобожанщине. На остальной территории Украины преимущественно сухо.

Ветер западный / северо-западный, 7 – 12 метров на секунду, но днем в центральных и южных регионах порывы, 15 – 20 метров на секунду. Ночью +12 – +18, днем +21 – +26, на юге +27 – +32 градуса.

В субботу, 19 июля, в большинстве областей без существенных осадков. Только днем на Северо-Востоке и Полесье небольшие, местами умеренные дожди.

Ветер будет преимущественно северо-западного направления, 5 – 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13 – +18, днем +26 – +32 градуса.

В воскресенье, 20 июля, без осадков в большинстве областей. Ветер переменных направлений, 3 – 8 метров в секунду. Ночью +15 – +20 градусов, днем +27 – +32, однако на Юге и Закарпатье +32 – +37 градусов.