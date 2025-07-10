Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на местные телеграм-каналы.

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Что известно о непогоде в Киевской области 10 июля

Очевидцы сообщили, что непогода накрыла населенные пункты, расположенные на левом берегу Киевской области. В сети выложили кадры сильного ливня вблизи столицы, а также града.

На Киевщине выпал град 10 июля / Фото из местных телеграм-каналов

На фото можно увидеть, что град, который выпал в регионе, был размером с перепелиное яйцо. Также непогода принесла сильный ветер, который сносил все на своем пути и портил имущество граждан.

Также в столице был ливень: смотрите видео

Саму непогоду зафиксировали в районе Борисполя и Переяслава. В самом Киеве града пока не было.

Непогода повредила имущество жителей Киевской области: смотрите видео

К слову, непогода также накрыла 10 июля и западные области Украины. Во Львове из-за аномально сильного ливня из берегов вышла река Зубра, также окраины города были подтоплены.