Швейцарія ухвалила правила позбавлення безвізу: кого це торкнеться

Після рішення ради ЄС Швейцарія також оновила механізм призупинення безвізу для громадян третіх країн.

17 листопада Європейський Союз затвердив поправку про механізм тимчасового призупинення безвізового режиму для короткострокових поїздок до Шенгенської зони, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Local. І невдовзі Швейцарія також ухвалила нові правила.

Що потрібно знати про механізм призупинення безвізу?

Нові правила дозволять ЄС скасовувати безвізовий статус для країн, що "не дотримуються візової політики ЄС" – зокрема тих, що дозволяють громадянам третіх країн легально прибувати на їхню територію, а потім нелегально в'їжджати до країн ЄС.

Також безвізовий статус буде скасовано для країн, що використовують схеми громадянства за інвестиції, або ж тих, що відповідають за порушення прав людини чи здійснює "ворожі дії" проти держав-членів ЄС. Ці дії включають кібероперації, економічне шпигунство чи саботаж критично важливої інфраструктури.

Завдяки модернізованому механізму призупинення, ЄС зможе призупинити безвізовий режим у разі серйозних порушень прав людини, а також цілеспрямовано застосовуватиме призупинення до урядовців чи інших груп,

– заявив депутат Європарламенту Матяж Немец.

І в рамках Угоди про асоціацію з Шенгенською зоною Швейцарія ухвалила рішення прийняти поправку щодо відновлення візового режиму для третіх країн за певних обставин. Такі обставини – це порушення міграційних порогів, загроза громадському порядку та безпеці, а також порушення прав людини.