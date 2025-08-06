У департаменті Од на півдні Франції сильна лісова пожежа. Станом на ранок 6 серпня вона охопила 11 тисяч гектарів, кілька муніципалітетів довелося евакуювати.

Вогонь продовжує поширюватися. Про це пише 24 Канал із посиланням на BFMTV.

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Які наслідки пожежі у Франції?

Вогонь почав поширюватися 5 серпня після обіду. Очевидці розповіли, що пожежа виникла раптово, і полум'я вогню були "заввишки десятки метрів".

Влада заявила, це "найбільша пожежа літа". Її дуже складно гасити через посуху.

Пожежа активна, дуже активна в районі, який відповідає всім умовам для швидкого поширення вогню. (...) Зараз вона охопила 11 000 гектарів, що приблизно дорівнює розміру міста Париж,

– розповіла Люсі Реш, заступниця префектури Од.

Поліція евакуювала жителів небезпечних районів. 1500 людей розмістили у центрах тимчасового розміщення.

Зараз пожежу намагаються вгамувати близько 1800 вогнеборців, з повітря їм допомагають 4 літаки Canadair, 2 літаки Dash і один вертоліт.

Без електроенергії залишилися тисячі домогосподарств. Також наразі відомо про 9 поранених. Серед них двоє місцевих жителів, один з яких у критичному стані з важкими опіками, а також 7 пожежників.

Також, на жаль, вогонь забрав життя однієї жінки, яке не хотіла евакуюватися, і ще одна людина зникла безвісти.

Нагадаємо, що наприкінці липня Греція звернулася за допомогою до ЄС через масштабні лісові пожежі.