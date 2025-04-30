В Ізраїлі вирують нищівні пожежі: країна просить про міжнародну допомогу та розгортає війська

На околицях Єрусалима зранку 30 квітня спалахнули лісові пожежі. Це в той час, як в Ізраїлі відзначають День незалежності та День пам’яті солдат, полеглих у війнах.

Влада скасувала урочисті церемонії та закликала громадян утриматися від відвідувань цвинтарів. Головний захід до Дня Незалежності, запланований на вечір 30 квітня в Єрусалимі, теж скасовано. Про це пише 24 Канал із посиланням на France24.

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Яка ситуація зараз в Ізраїлі

Пожежа вирує в лісистій місцевості поблизу головної дороги між Латруном та Бейт-Шемешем, і швидко поширюється через суху погоду та вітер. До гасіння стихії залучили гелікоптери.

Пожежа в Ізраїлі: дивіться відео

Рятувальне агентство країни MDA повідомило, що під загрозою перебувають сотні мирних жителів. Оголошено найвищий рівень тривоги.

Поліція перекрила головну автомагістраль Єрусалим – Тель-Авів та евакуювала мешканців уздовж маршруту. Багато водіїв покинули свої транспортні засоби посеред дороги та втекли.

Люди кидають свої машини посеред дороги: дивіться відео

Також евакуювали всі громади, розташовані приблизно за 30 кілометрів (на захід від Єрусалима.

Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац наказав розгорнути війська для підтримки пожежників, назвавши лихо "надзвичайною ситуацією національного масштабу".

Ми зіткнулися з надзвичайною ситуацією національного масштабу, і всі наявні сили повинні бути мобілізовані для порятунку життів та контролю над пожежами,

– заявив Кац.

Ізраїльські ЗМІ повідомляють, що Ізраїль звернувся по міжнародну допомогу у гасінні пожежі до Болгарії, Кіпру, Греції та Італії.

Наразі відомо, що через вдихання небезпечного диму вже постраждали 16 людей – з ними все гаразд, їм надали необхідну медичну допомогу.