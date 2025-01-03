Від початку 2025 року Ізраїль запровадив для туристів електронний дозвіл – ETA-IL. Про це пише 24 Канал із посиланням на The Jerusalem Post.

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Як отримати дозвіл ETA-IL на перебування в Ізраїлі

Для того, щоб отримати електронний дозвіл на в'їзд в Ізраїль, необхідно заплатити 25 шекелів (7 доларів). Цей дозвіл дає можливість перебувати на території країни до 90 днів.

Водночас термін дії ETA-IL залишається чинним до двох років або до закінчення терміну дії поточного паспорта.

Заявку на отримання дозволу потрібно подати онлайн за кілька днів до поїздки.

До заявки необхідно надати:

особисті дані, включно з повним іменем, датою народження та громадянством;

інформацію про подорож, зокрема причину візиту та дату перебування;

паспортні дані;

чітке фото.

Зверніть увагу. Отримання ETA-IL не гарантує в'їзд до Ізраїлю. Останнє рішення буде за прикордонниками під час перевірки.

Як продовжити термін перебування в Ізраїлі

Якщо людина прагне залишитися в Ізраїлі більш ніж ні 90 днів, вона має подати запит на продовження терміну перебування. Відповідний запит подається в Управління щодо населення та імміграції Ізраїлю.