Від початку 2025 року Ізраїль запровадив для туристів електронний дозвіл – ETA-IL. Про це пише 24 Канал із посиланням на The Jerusalem Post.
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Як отримати дозвіл ETA-IL на перебування в Ізраїлі
Для того, щоб отримати електронний дозвіл на в'їзд в Ізраїль, необхідно заплатити 25 шекелів (7 доларів). Цей дозвіл дає можливість перебувати на території країни до 90 днів.
Водночас термін дії ETA-IL залишається чинним до двох років або до закінчення терміну дії поточного паспорта.
Заявку на отримання дозволу потрібно подати онлайн за кілька днів до поїздки.
До заявки необхідно надати:
- особисті дані, включно з повним іменем, датою народження та громадянством;
- інформацію про подорож, зокрема причину візиту та дату перебування;
- паспортні дані;
- чітке фото.
Зверніть увагу. Отримання ETA-IL не гарантує в'їзд до Ізраїлю. Останнє рішення буде за прикордонниками під час перевірки.
Як продовжити термін перебування в Ізраїлі
Якщо людина прагне залишитися в Ізраїлі більш ніж ні 90 днів, вона має подати запит на продовження терміну перебування. Відповідний запит подається в Управління щодо населення та імміграції Ізраїлю.