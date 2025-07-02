І спеки не треба: у Туреччині чоловік спалив ліс через кліща

Туреччина бореться з постійними пожежами, які зазвичай спричиняє екстремальна спека. Але днями в провінції Маніса такий інцидент виник не через погоду – чоловік боровся з кліщем і розпалив вогонь, який охопив 12 гектарів лісу і сільськогосподарських угідь.

За даними жандармерії, під час розслідування причин пожежі було затримано громадянина, на ім'я Озджан Ташхан. Про це пише 24 Канал з посиланням на zamin.

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У Туреччині чоловік спалив ліс через кліща

Влада Туреччини повідомила про арешт чоловіка після значної пожежі. Слідчі з'ясували, що особа підпалила подушку, намагаючись знищити кліщів, а потім викинула її в сад.

Через сильний вітер вогонь швидко поширився, й зрештою охопив понад 120 гектарів землі, зачепивши як лісові, так і сільськогосподарські угіддя.

Муніципальні пожежні команди були оперативно направлені на місце події, використовуючи для боротьби з полум'ям як пожежну, так і будівельну техніку. Протягом 2 годин пожежникам вдалося взяти вогонь під контроль.

У зв'язку з інцидентом суд у Манісі виніс рішення про арешт чоловіка, відповідального за підпал.

Нагадаємо, раніше в історичному районі Анталії – Калеїчі – теж трапилася масштабна пожежа.