У чеському місті заважає український прапор на ратуші: заявили, що він "розділяє людей"

У чеському місті Їглава на раштуші вже понад 2 роки висить український прапор. Двоє людей з різних партій подали окремі пропозиції до мерії за те, щоб зняти його.

Пропозиції про зняття прапора з будівлі ратуші подали представник ультраправої партії "Свобода та пряма демократія" (SPD) Ріхард Шляйс та представниця "Громадянської демократичної партії" (ODS) Хана Шима. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ČTK.

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Що відомо про ситуацію

Представник ультраправої партії Ріхард Шляйс заявив, що відтоді, як на будівлі мерії вивісили український прапор, "багато чого змінилося". Він вважає, що суспільство Їглави нібито розділилося на два непримиренні табори, і зняття прапора буцімто наблизить людей одне до одного.

Демократка Шима також заявила, що український прапор нібито розбурхує суспільство. За її словами, воєнні конфлікти відбуваються і в інших країнах світу, але їхні прапори не вивішують на мерії Їглави.

Депутати довго обговорювали зняття прапора

Депутати міста Їглава годину обговорювали це питання. Дехто з них також нагадав, що Їглава та Ужгород – міста-побратими.

Мер міста Петр Ришка, який також із партії з ODS, наголосив, що прапор України над ратушею – це "жест підтримки країни, на яку нападав сильніший" противник. Водночас він зауважив, що йому відомі труднощі, пов'язані з прибуттям біженців.

Зрештою депутати погодились залишити український прапор на будівлі ратуші, відхиливши обидві пропозиції більшістю голосів.

За зняття українського прапора в обох випадках проголосували лише 5 депутатів.

Слід зазначити. що Чехія продовжує активно підтримувати Україну та наших переселенців. Зокрема українським біженцям надали можливість отримати посвідку на проживання в Чехії.