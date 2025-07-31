З початком повномасштабного вторгнення мільйони українців виїхали за кордон у пошуках прихистку. Очевидно, що одразу перед ними постало питання працевлаштування та отримання доходів. За останні 3 роки ситуація з зайнятістю суттєво змінилася.

Як стало відомо, 55,7% українців за кордоном мають оплачувану роботу. Водночас значна частка опитаних залишається без стабільного доходу. Про це свідчать результати дослідження соціальної згуртованості, проведеного Громадянською мережею "Опора", пише 24 Канал.

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Яка кількість українців за кордоном має оплачувану роботу?

Нещодавнє опитування показує різноманітну ситуацію з працевлаштуванням українців за кордоном. Так, значна частина цього населення покладається на соціальні виплати, а 7,4% живуть виключно на них. Натомість 7,3% займаються домашніми справами та доглядом за дітьми або родичами.

Значна більшість (76,2%) українців за кордоном мають вищу або незакінчену вищу освіту. Дослідники припускають, що такий освітній рівень вказує на проблеми у використанні їхніх професійних навичок на закордонних ринках праці.

На труднощі натрапляють ті, хто має загальну середню освіту – лише 28% працевлаштованих, тоді як особи з середньою спеціальною освітою мають дещо кращий показник – 38,7%. На відміну від них, 57,7% осіб з вищою освітою змогли знайти оплачувану роботу.

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Втрата доходу не дозволить покрити базові потреби

Дослідження висвітлило значну стурбованість щодо фінансової стабільності серед українців за кордоном. Лише 13,2% респондентів висловили впевненість у своїй здатності утримувати себе за будь-яких обставин, якщо втратять основне джерело доходу.

Однак, значна більшість відчуває себе фінансово незахищеними. Майже кожен четвертий респондент (24,5%) зазначив, що у разі втрати доходу йому буде важко задовольнити основні потреби, включаючи житло, їжу та медичне обслуговування. А 17% заявили, що зможуть прожити без основного джерела доходу менш як місяць.