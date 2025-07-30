Королівська родина оголосила про прийом заявок на посаду садівника, пропонуючи щоденну заробітну плату в розмірі 123 фунтів стерлінгів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на What's The Jam.

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Які вимоги до посади садівника в Букінгемському палаці?

Згідно з оголошенням, король Чарльз і королева Камілла активно шукають нового члена команди для управління великими садами Букінгемського палацу. На цій посаді пропонується річна заробітна плата у розмірі 32 000 фунтів стерлінгів (понад 42 000 доларів США).

Працівнику буде доручено наглядати за утриманням садів палацу площею 39 акрів (понад 15 гектарів), гарантуючи, що вони будуть відповідати "найвищим стандартам".

Це догляд за садами, якими будуть захоплюватися тисячі. Це використання кожної можливості, щоб залишити свій слід. Це гордість приєднатися до команди в самому серці відомої установи. Це те, що робить роботу в Королівському домі винятковою,

– йдеться в оголошенні.

Кандидати повинні мати відповідну кваліфікацію, добре розумітися на догляді за газонами та вміти користуватися садово-парковим обладнанням. Важливими навичками є тайм-менеджмент, адаптивна комунікація та творчий підхід до виконання завдань.

В обмін на свій досвід кандидати можуть розраховувати на заробітну плату в розмірі 32 000 фунтів стерлінгів на рік, а також на такі пільги, як безплатні обіди та проживання в культовому палаці. Процес відбору на цю посаду завершився 27 липня.

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