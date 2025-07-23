Порушникам заборони навіть загрожують штрафи. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Express.

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Чому у Греції штрафуватимуть за роботу після обіду?

За прогнозами Національної метеорологічної служби, протягом найближчого тижня пікові температури у країні сягатимуть 44 градусів за Цельсієм. У відповідь на екстремальні погодні умови Міністерство праці Греції видало указ про заборону фізичної роботи на відкритому повітрі з 12:00 до 17:00 в деяких регіонах країни.

Нові правила стосуються тих видів роботи, яку треба виконувати на відкритому повітрі, особливо, якщо це фізична праця,

– йдеться у повідомленні.

У новій директиві заборонено будівельні роботи та кур'єрські послуги, за винятком автомобільної доставки.

Компанії, які вимагатимуть від працівників ігнорувати цю заборону, будуть оштрафовані на 2 000 євро за кожного порушника. Також грецький уряд заохочує роботодавців перевести працівників на дистанційну роботу за можливості.

Тим часом у багатьох регіонах Греції вирують лісові пожежі, які посилюються високими температурами та сильним вітром.