Нарушителям запрета даже грозят штрафы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Express.

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Почему в Греции будут штрафовать за работу после обеда?

По прогнозам Национальной метеорологической службы, в течение ближайшей недели пиковые температуры в стране будут достигать 44 градусов по Цельсию. В ответ на экстремальные погодные условия Министерство труда Греции издало указ о запрете физической работы на открытом воздухе с 12:00 до 17:00 в некоторых регионах страны.

Новые правила касаются тех видов работы, которую надо выполнять на открытом воздухе, особенно, если это физический труд,

– говорится в сообщении.

В новой директиве запрещены строительные работы и курьерские услуги, за исключением автомобильной доставки.

Компании, которые будут требовать от работников игнорировать этот запрет, будут оштрафованы на 2 000 евро за каждого нарушителя. Также греческое правительство поощряет работодателей перевести работников на дистанционную работу по возможности.

Тем временем во многих регионах Греции бушуют лесные пожары, которые усиливаются высокими температурами и сильным ветром.