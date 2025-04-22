Парасольки, джеми та м'який сир: незвичайні речі, з якими не пропустять в літак

В аеропортах суворі правила безпеки. Однак навіть звичайні побутові предмети можуть не пропустити в салон у ручній поклажі.

Експерти з подорожей із фірми Fulton Umbrellas розповіли, що краще класти одразу в багаж, щоб уникнути неприємностей. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Express.

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Спортивний інвентар

Не варто нести в салон спортивний інвентар, який є громіздким або може завдати травми, як-от: бити для крикету, ключки для гольфу, дротики або спортивні палиці для ходьби. Такі речі слід здати в багажне відділення.

Дрони

Якщо в дроні використовується літій-іонний акумулятор місткістю від 100 Вт-год до 160 Вт-год, то діють такі самі правила, як і з павербанками. Тобто дрон треба класти у багаж, адже він вибухонебезпечний.

Крім цього, прилад потрібно тримати вимкненим, якомога далі від аерозолів, парфумів і легкозаймистих предметів.

М'який сир

Експерти заявили, що м'які сири, такі як брі або камамбер, заборонені до провезення. Також у салон не можна брати: джеми, соуси, чатні, антипасто або оливки в олії.

Річ у тім, що служба безпеки аеропорту вважає це "рідинами", тож їх слід здавати в багаж, якщо вони перевищують допустимий ліміт.

Парасольки

Довгі парасольки заборонено проносити в літак, адже це збільшує потенційний ризик нещасних випадків. Експерти рекомендують відправляти їх у багажне відділення.

Натомість складні компактні парасольки можна провозити як у ручній поклажі, так і в зареєстрованому багажі.

Ножиці

У літак можна взяти лише невеликі ножиці, леза яких коротші за 6 сантиметрів. Усе, що перевищує цей ліміт, варто здати в багажне відділення.

Кілочки для намету

Вони належать до категорії "гострих предметів", тому їх не можна везти в ручній поклажі. Щоб уникнути конфіскації, краще покладіть їх в багажне відділення.