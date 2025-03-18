Тож тепер мандрівники, які користуються рейсами цих компаній, не зможуть використовувати павербанки для того, щоб підзарядити свої ґаджети. Про це пише 24 Канал із посиланням на Express.

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Дві компанії оновили правила щодо використання павербанків

Довідка. Павербанки класифікуються як літієві батареї і є вибухонебезпечними.

Правила авіакомпаній щодо павербанків:

За правилами більшості авіакомпаній, павербанки з місткістю до 100 Вт/год (до 27 000 мАг при напрузі 3,7 В) можна перевозити без обмежень.

Якщо місткість приладу 100 Вт/год – 160 Вт/год (до 43 200 мАг при напрузі 3,7 В), то дозволено перевозити не більше двох таких пристроїв на одну людину. При цьому вони мають бути зареєстровані у службі безпеки авіакомпанії.

Павербанки з місткістю понад 160 Вт/год (понад 43 200 мАг при напрузі 3,7 В) заборонені до перевезення в літаках.

Однак Singapore Airlines і Thai Airways запроваджують абсолютно нові обмеження, які забороняють пасажирам використовувати акумуляторні батареї та блоки живлення впродовж усього польоту.



Дві авіакомпанії заборонили користуватися павербанками / Pexels

У Thai Airways нове правило набуло чинності 15 березня. В авіакомпанії заявили, що його запровадили "для забезпечення найвищого рівня безпеки для всіх пасажирів і членів екіпажу".

Тим часом авіакомпанія Singapore Airlines оголосила, що нові правила набудуть чинності з 1 квітня. Клієнти можуть брати з собою акумуляторні батареї місткістю до 100 Вт/год без спеціального дозволу, однак павербанки від 100 до 160 Вт/год потребуватимуть дозволу авіакомпанії.

Слід зазначити, що обидві компанії забороняють перевезення павербанків у багажі. Їх потрібно перевозити лише у ручній поклажі.