Що не можна робити в Чехії: 10 правил, які варто знати

Приїжджаючи в чужу країну, варто поважати місцевий порядок та культуру. Зокрема у Чехії теж є певні правила, які не варто порушувати.

Про місцеві табу, а також культурні та юридичні нюанси Чехії розповідає 24 Канал.

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Що не варто робити в Чехії

Деякі з цих правил стосуються закону, а деякі – соціальні. Якщо в першому випадку можна отримати чималенькі штрафи, то у другому – грубо виглядати в очах місцевих жителів і навіть нарватися на неприємності.

Не переходьте дорогу на червоне світло, навіть якщо немає машин . У Чехії це суворо карається: штраф до 2000 крон. Поліція часто штрафує навіть туристів.

. У Чехії це суворо карається: штраф до 2000 крон. Поліція часто штрафує навіть туристів. Не пийте алкоголь у громадських місцях. Пити пиво або інші алкогольні напої на вулиці, в парках чи площах – заборонено у більшості міст, включно з Прагою. За це можна отримати штраф.

Пити пиво або інші алкогольні напої на вулиці, в парках чи площах – заборонено у більшості міст, включно з Прагою. За це можна отримати штраф. Не жартуйте про нацистську символіку або Гітлера . У Чехії (як і в більшості країн ЄС) заборонено використовувати нацистську символіку, в тому числі як жарт – це кримінальний злочин.

. У Чехії (як і в більшості країн ЄС) заборонено використовувати нацистську символіку, в тому числі як жарт – це кримінальний злочин. Не смітіть і не залишайте недопалки . Місцеві дуже серйозно ставляться до чистоти. Штраф за кинутий недопалок чи пляшку – до 1000 крон.

. Місцеві дуже серйозно ставляться до чистоти. Штраф за кинутий недопалок чи пляшку – до 1000 крон. Не галасуйте на вулиці вночі. Гучна поведінка після 22:00 може розцінюватися як порушення нічної тиші – поліція може зробити зауваження або навіть виписати штраф.

Гучна поведінка після 22:00 може розцінюватися як порушення нічної тиші – поліція може зробити зауваження або навіть виписати штраф. Не намагайся "зайцем" їхати в транспорті. Проїзд у Празі чи інших містах – платний. Контролери ходять дуже часто, а штраф за безквитковий проїзд високий – від 1 000 крон.

Проїзд у Празі чи інших містах – платний. Контролери ходять дуже часто, а штраф за безквитковий проїзд високий – від 1 000 крон. Не торкайтеся незнайомих людей і не порушуйте їхній особистий простір. Чехи – досить стримані люди. Обійми чи надмірна жестикуляція під час знайомства можуть сприйматися як дивна або нав'язлива поведінка.

Чехи – досить стримані люди. Обійми чи надмірна жестикуляція під час знайомства можуть сприйматися як дивна або нав'язлива поведінка. Не плутайте чеську і словацьку мови. Попри історичну близькість, багато чехів не люблять, коли їх називають словаками або навпаки. Це може викликати роздратування.

Попри історичну близькість, багато чехів не люблять, коли їх називають словаками або навпаки. Це може викликати роздратування. Ніколи не називайте Чехію Чехословаччиною . Чехія – незалежна країна, і така термінологія, навіть ненавмисно, викличе обурення.

. Чехія – незалежна країна, і така термінологія, навіть ненавмисно, викличе обурення. І, на останок, завжди роззувайтеся, коли заходите до чужого дому. Як і українці, чехи люблять чистоту та порядок, а заходити у чуже помешкання у взутті вважається неприйнятним.

До слова, жителі центру чеської столиці неодноразово скаржилися на галас від натовпів п'яних туристів у пізній час. Тож через шумну поведінку туристів у Празі заборонили нічні паб-тури.