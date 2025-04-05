5 квітня, 13:53
Що не можна робити в Чехії: 10 правил, які варто знати
Основні тези
- У Чехії заборонено переходити дорогу на червоне світло, пити алкоголь у громадських місцях, жартувати про нацистську символіку, смітити, галасувати вночі тощо.
- Жителі Праги скаржилися на шум від п'яних туристів, тому нічні паб-тури в місті заборонили.
Приїжджаючи в чужу країну, варто поважати місцевий порядок та культуру. Зокрема у Чехії теж є певні правила, які не варто порушувати.
Про місцеві табу, а також культурні та юридичні нюанси Чехії розповідає 24 Канал.
Дивіться також Дуже непристойно: чому в Чехії не можна казати слово "шукаю"
Що не варто робити в Чехії
Деякі з цих правил стосуються закону, а деякі – соціальні. Якщо в першому випадку можна отримати чималенькі штрафи, то у другому – грубо виглядати в очах місцевих жителів і навіть нарватися на неприємності.
- Не переходьте дорогу на червоне світло, навіть якщо немає машин. У Чехії це суворо карається: штраф до 2000 крон. Поліція часто штрафує навіть туристів.
- Не пийте алкоголь у громадських місцях. Пити пиво або інші алкогольні напої на вулиці, в парках чи площах – заборонено у більшості міст, включно з Прагою. За це можна отримати штраф.
- Не жартуйте про нацистську символіку або Гітлера. У Чехії (як і в більшості країн ЄС) заборонено використовувати нацистську символіку, в тому числі як жарт – це кримінальний злочин.
- Не смітіть і не залишайте недопалки. Місцеві дуже серйозно ставляться до чистоти. Штраф за кинутий недопалок чи пляшку – до 1000 крон.
- Не галасуйте на вулиці вночі. Гучна поведінка після 22:00 може розцінюватися як порушення нічної тиші – поліція може зробити зауваження або навіть виписати штраф.
- Не намагайся "зайцем" їхати в транспорті. Проїзд у Празі чи інших містах – платний. Контролери ходять дуже часто, а штраф за безквитковий проїзд високий – від 1 000 крон.
- Не торкайтеся незнайомих людей і не порушуйте їхній особистий простір. Чехи – досить стримані люди. Обійми чи надмірна жестикуляція під час знайомства можуть сприйматися як дивна або нав'язлива поведінка.
- Не плутайте чеську і словацьку мови. Попри історичну близькість, багато чехів не люблять, коли їх називають словаками або навпаки. Це може викликати роздратування.
- Ніколи не називайте Чехію Чехословаччиною. Чехія – незалежна країна, і така термінологія, навіть ненавмисно, викличе обурення.
- І, на останок, завжди роззувайтеся, коли заходите до чужого дому. Як і українці, чехи люблять чистоту та порядок, а заходити у чуже помешкання у взутті вважається неприйнятним.
До слова, жителі центру чеської столиці неодноразово скаржилися на галас від натовпів п'яних туристів у пізній час. Тож через шумну поведінку туристів у Празі заборонили нічні паб-тури.