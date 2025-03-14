Не вмикати музику й не їздити у понеділок: дивні правила для водіїв за кордоном
- У різних країнах існують незвичні правила дорожнього руху, наприклад, у Фінляндії таксисти повинні платити за музику, а у Швейцарії заборонено мити авто в неділю.
- На Філіппінах обмеження стосуються номерних знаків, а в Італії заборонено цілуватися в авто.
Зазвичай правила дорожнього руху уніфіковані, проте часто країни додають свої пункти. Деякі з них є досить незвичними для українців.
Деякі правила дорожнього руху за кордоном можуть здивувати найдосвідченіших водіїв. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на "Автопілот".
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10 незвичних ПДР за кордоном
- У Фінляндії таксисти повинні сплачувати збір за музику. Якщо водій таксі у Фінляндії вмикає музику для пасажирів, то повинен сплачувати річний збір у розмірі 22 євро.
- У Швейцарії заборонено мити авто в неділю. Неділя вважається днем відпочинку, і будь-які гучні роботи, зокрема миття автомобіля, суворо заборонені.
- На Філіппінах запроваджені обмеження за номерними знаками. Наприклад, якщо номер закінчується на 1 або 2, автомобіль не може виїжджати на дороги у понеділок. Це правило створили для того, щоб розвантажити дороги.
- Водіям на Кіпрі суворо заборонено вживати їжу чи напої за кермом, навіть якщо це вода. Закон вимагає, щоб обидві руки завжди були на кермі. Порушникам загрожує штраф у розмірі 50 кіпрських фунтів (близько 90 доларів США).
- У Німеччині можна водити авто голим. Водій має право бути за кермом у будь-якому вигляді, тому що автомобіль вважається приватним простором. Проте обов'язково мати взуття, адже це запобігає втраті контролю над педалями.
- В Італії заборонено цілуватися в авто. Цей закон діє у невеликому містечку Ебола в провінції Салерно. Його розробили для того, щоб пари не ставали легкою мішенню для злодіїв. Штраф за порушення – від 50 до 500 євро.
- У Данії водії повинні заглядати під авто перед поїздкою. Перед тим, як рушити, потрібно перевірити, чи не сховався хтось під їхнім автомобілем. Це правило спрямоване на запобігання нещасним випадкам.
- У Японії штрафують за оббризкування пішоходів. Якщо автомобіль проїде через калюжу й оббризкає пішохода, за це можуть виписати штраф у розмірі 65 доларів США.
- У Франції заборонено фотографувати поліцейських та їхні транспортні засоби. Відповідний закон діє з 2021 року. Порушення може призвести до штрафу або навіть арешту.
- У Македонії п'яним пасажирам заборонено сідати на переднє сидіння. Це правило запровадили для зменшення ризику відволікання водія від дороги.
До речі, є низка неочевидних порушень, за які можуть оштрафувати водія в Іспанії. Зокрема штраф можна отримати за виставлений лікоть у вікно або кусання нігтів.
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