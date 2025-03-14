Деякі правила дорожнього руху за кордоном можуть здивувати найдосвідченіших водіїв. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на "Автопілот".

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10 незвичних ПДР за кордоном

У Фінляндії таксисти повинні сплачувати збір за музику. Якщо водій таксі у Фінляндії вмикає музику для пасажирів, то повинен сплачувати річний збір у розмірі 22 євро.

Якщо водій таксі у Фінляндії вмикає музику для пасажирів, то повинен сплачувати річний збір у розмірі 22 євро. У Швейцарії заборонено мити авто в неділю. Неділя вважається днем відпочинку, і будь-які гучні роботи, зокрема миття автомобіля, суворо заборонені.

Неділя вважається днем відпочинку, і будь-які гучні роботи, зокрема миття автомобіля, суворо заборонені. На Філіппінах запроваджені обмеження за номерними знаками. Наприклад, якщо номер закінчується на 1 або 2, автомобіль не може виїжджати на дороги у понеділок. Це правило створили для того, щоб розвантажити дороги.

Наприклад, якщо номер закінчується на 1 або 2, автомобіль не може виїжджати на дороги у понеділок. Це правило створили для того, щоб розвантажити дороги. Водіям на Кіпрі суворо заборонено вживати їжу чи напої за кермом , навіть якщо це вода. Закон вимагає, щоб обидві руки завжди були на кермі. Порушникам загрожує штраф у розмірі 50 кіпрських фунтів (близько 90 доларів США).

, навіть якщо це вода. Закон вимагає, щоб обидві руки завжди були на кермі. Порушникам загрожує штраф у розмірі 50 кіпрських фунтів (близько 90 доларів США). У Німеччині можна водити авто голим . Водій має право бути за кермом у будь-якому вигляді, тому що автомобіль вважається приватним простором. Проте обов'язково мати взуття, адже це запобігає втраті контролю над педалями.

. Водій має право бути за кермом у будь-якому вигляді, тому що автомобіль вважається приватним простором. Проте обов'язково мати взуття, адже це запобігає втраті контролю над педалями. В Італії заборонено цілуватися в авто . Цей закон діє у невеликому містечку Ебола в провінції Салерно. Його розробили для того, щоб пари не ставали легкою мішенню для злодіїв. Штраф за порушення – від 50 до 500 євро.

. Цей закон діє у невеликому містечку Ебола в провінції Салерно. Його розробили для того, щоб пари не ставали легкою мішенню для злодіїв. Штраф за порушення – від 50 до 500 євро. У Данії водії повинні заглядати під авто перед поїздкою . Перед тим, як рушити, потрібно перевірити, чи не сховався хтось під їхнім автомобілем. Це правило спрямоване на запобігання нещасним випадкам.

. Перед тим, як рушити, потрібно перевірити, чи не сховався хтось під їхнім автомобілем. Це правило спрямоване на запобігання нещасним випадкам. У Японії штрафують за оббризкування пішоходів . Якщо автомобіль проїде через калюжу й оббризкає пішохода, за це можуть виписати штраф у розмірі 65 доларів США.

. Якщо автомобіль проїде через калюжу й оббризкає пішохода, за це можуть виписати штраф у розмірі 65 доларів США. У Франції заборонено фотографувати поліцейських та їхні транспортні засоби . Відповідний закон діє з 2021 року. Порушення може призвести до штрафу або навіть арешту.

. Відповідний закон діє з 2021 року. Порушення може призвести до штрафу або навіть арешту. У Македонії п'яним пасажирам заборонено сідати на переднє сидіння. Це правило запровадили для зменшення ризику відволікання водія від дороги.

До речі, є низка неочевидних порушень, за які можуть оштрафувати водія в Іспанії. Зокрема штраф можна отримати за виставлений лікоть у вікно або кусання нігтів.

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