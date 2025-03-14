Некоторые правила дорожного движения за рубежом могут удивить самых опытных водителей. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Автопилот".

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10 необычных ПДД за рубежом

В Финляндии таксисты должны платить сбор за музыку. Если водитель такси в Финляндии включает музыку для пассажиров, то должен платить годовой сбор в размере 22 евро.

Если водитель такси в Финляндии включает музыку для пассажиров, то должен платить годовой сбор в размере 22 евро. В Швейцарии запрещено мыть авто в воскресенье. Воскресенье считается днем отдыха, и любые шумные работы, в частности мытье автомобиля, строго запрещены.

Воскресенье считается днем отдыха, и любые шумные работы, в частности мытье автомобиля, строго запрещены. На Филиппинах введены ограничения по номерным знакам. Например, если номер заканчивается на 1 или 2, автомобиль не может выезжать на дороги в понедельник. Это правило создали для того, чтобы разгрузить дороги.

Например, если номер заканчивается на 1 или 2, автомобиль не может выезжать на дороги в понедельник. Это правило создали для того, чтобы разгрузить дороги. Водителям на Кипре строго запрещено употреблять пищу или напитки за рулем , даже если это вода. Закон требует, чтобы обе руки всегда были на руле. Нарушителям грозит штраф в размере 50 кипрских фунтов (около 90 долларов США).

, даже если это вода. Закон требует, чтобы обе руки всегда были на руле. Нарушителям грозит штраф в размере 50 кипрских фунтов (около 90 долларов США). В Германии можно водить авто голым . Водитель имеет право быть за рулем в любом виде, потому что автомобиль считается частным пространством. Однако обязательно иметь обувь, ведь это предотвращает потерю контроля над педалями.

. Водитель имеет право быть за рулем в любом виде, потому что автомобиль считается частным пространством. Однако обязательно иметь обувь, ведь это предотвращает потерю контроля над педалями. В Италии запрещено целоваться в авто . Этот закон действует в небольшом городке Эбола в провинции Салерно. Его разработали для того, чтобы пары не становились легкой мишенью для воров. Штраф за нарушение – от 50 до 500 евро.

. Этот закон действует в небольшом городке Эбола в провинции Салерно. Его разработали для того, чтобы пары не становились легкой мишенью для воров. Штраф за нарушение – от 50 до 500 евро. В Дании водители должны заглядывать под авто перед поездкой . Перед тем, как тронуться, нужно проверить, не спрятался ли кто-то под их автомобилем. Это правило направлено на предотвращение несчастных случаев.

. Перед тем, как тронуться, нужно проверить, не спрятался ли кто-то под их автомобилем. Это правило направлено на предотвращение несчастных случаев. В Японии штрафуют за обрызгивание пешеходов . Если автомобиль проедет через лужу и обрызгает пешехода, за это могут выписать штраф в размере 65 долларов США.

. Если автомобиль проедет через лужу и обрызгает пешехода, за это могут выписать штраф в размере 65 долларов США. Во Франции запрещено фотографировать полицейских и их транспортные средства . Соответствующий закон действует с 2021 года. Нарушение может привести к штрафу или даже аресту.

. Соответствующий закон действует с 2021 года. Нарушение может привести к штрафу или даже аресту. В Македонии пьяным пассажирам запрещено садиться на переднее сиденье. Это правило ввели для уменьшения риска отвлечения водителя от дороги.

Кстати, есть ряд неочевидных нарушений, за которые могут оштрафовать водителя в Испании. В частности штраф можно получить за выставленный локоть в окно или кусание ногтей.

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