Скільки алкоголю можна перевозити через кордон

Вирушаючи за кордон, багато українців беруть із собою алкогольні напої. Це непогана ідея для подарунка або гарний спосіб зекономити, однак варто зважати, що є ліміт.

Якщо ви візьмете забагато алкоголю, його потрібно буде задекларувати й сплатити акцизні збори. Інакше його можуть конфіскувати. Про це пише 24 Канал.

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Скільки алкоголю можна перевезти через кордон в ЄС

1 літр міцних алкогольних напоїв (якщо масова частка етилового спирту понад 22%);

2 літри алкогольних напоїв з масовою часткою етилового спирту менше ніж 22%;

4 літри вина;

16 літрів пива.

За порушення цих правил можуть загрожувати конфіскація товару та штраф, а у деяких випадках навіть депортація.

Скільки алкоголю можна привезти в Україну В Україну можна привезти 5 літрів пива, 2 літри вина та 1 літр міцнішого алкоголю.

Скільки цигарок можна привезти в Європу з України

Якщо перетинаєте кордон автомобілем, потягом або переходите кордон пішки, можна перевезти із собою 40 сигарет (2 запечатаних пачки) або 20 сигарил, або 10 сигар, або 50 грамів тютюну.

Або ж до 10 мілілітрів рідини для куріння електронних сигарет.

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