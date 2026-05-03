"Вони стають агресивними": українка розповіла про несподівану проблему з безхатьками в Іспанії

Українка Поліна, що вже два роки тому переїхала з Німеччини до Іспанії, зіштовхнулася у цій сонячній країні з одним великим недоліком, про який раніше і не здогадувалася – великою кількістю безхатьків.

Перед переїздом українку переконували, що у Валенсії безхатьків майже немає – та реальність виявилася зовсім іншою, адже прямо під вікнами новобудови дівчини розбили цілий табір, який не зникає, а тільки розростається, пише mrs.faustova.

Цікаво Європа змінюється: кількість мігрантів сягнула історичного максимуму

Що варто знати перед переїздом до Іспанії?

З кожним днем, за словами українки, безхатьків в неї під вікнами стає все більше і більше. Коли вона лише заселялася у квартиру в новобудові приблизно рік тому, їх було значно менше, а самі безхатьки були розпорошені по усій Валенсії.

Але вони ж стають агресивними. Так сталося у великому парку Турія: один безхатько напав на іспанку, і тоді їх почали звідти виселяти. І куди вони всі прийшли? Звісно, під наші вікна,

– поскаржилася блогерка.

Також вона розповіла, що іспанці, які також живуть у новобудові, намагалися розібратися з безхатьками, що отаборилися під вікнами: писали листи та неодноразово викликали поліцію. Та коли поліція приїздить, вона переймається передусім через добробут безхатьків.

Українка розповіла про безхатьків у Валенсії: дивіться відео

Саме тому ми живемо в Іспанії і не переймаємося про майбутнє: тому що "план Б" завжди є. Отак будемо жити, і ніхто до нас не докопається,

– пожартувала дівчина.

Вона зазначила, що серед безхатьків є добрі люди, але є й такі, що грабують, розбивають вікна на автівках – але навіть якщо зазнімкувати процес крадіжки, поліція однаково нічого не зробить. Переїздити з новобудови українка не хоче навіть попри табори під вікнами: район, в якому вона живе, їх подобаються. Тож вона зауважила, що просто змирилася з цим, як з ще одним мінусом Іспанії.

Наразі в Іспанії понад 37 000 людей не мають даху над головою, повідомляє Estade.

Що ще розповідають українці за кордоном?