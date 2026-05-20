Іспанське село прямо біля Мадрида продає землю за безцінь, але є підступ

Невелике селище у самому центрі Іспанії роздає землю практично за безцінь. Мета проста – залучити якомога більше мешканців до поселення, що поступово вимирає.

Ольмеда-де-ла-Куеста в провінції Куенка – це невелике, але дуже зручно розташоване селище, що запровадило цікаву ініціативу: землю продають за дуже низькими цінами, буквально кілька сотень євро, пише EuroWeekly News.

Цікаво Тенерифе та ще 3 курорти потрапили у "заборонений список" для подорожей: причина незвична

Чому в Іспанії дуже дешево продають землю?

Продаж землі у селі – це лише частина ширшого іспанського руху "España vaciada", що стосується сільських регіонів. Багато з них страждають від цілих десятиліть депопуляції – молоде покоління їде до міст, аби шукати роботу.

Тож місцева влада вирішила продавати землю за неймовірно вигідними цінами, аби повернути економічну активність у регіон. Нова ініціатива вже привернула увагу не тільки іспанців, але й іноземців, що хочуть спокійнішого життя подалі від шуму й гамору великих міст.

Як працює нова схема?

Ініціатива в Ольмеда-де-ла-Куеста передбачає продаж муніципальної землі за зниженими цінами. Основна мета полягає у тому, аби люди почали будувати у селі житла і залишалися там надовго, а не лише приїздили як туристи.

Та людям, що думають про переїзд, слід зважити на кілька нюансів. По-перше, Ольмеда-де-ла-Куеста – це дуже невеликий муніципалітет у гірській місцевості. У звітах його описують як малонаселене село з сильним акцентом на сільське господарство.

Але знайти роботу там дуже непросто, тож особливо нова схема спрямована на людей та сім'ї, що можуть працювати дистанційно.

На публічний аукціон вже виставили 15 сільських ділянок, а початкові ціни торгів варіюються від 105 євро до 600.

Які мінуси є в переїзді до іспанського села?

Ольмеда-де-ла-Куеста – це ідеальне місце для тихого, спокійного життя, відпочинку, прогулянок на свіжому повітрі вузькими вуличками. А на деяких ділянках, що вже виставили на продаж, навіть є природні печери, що можна використовувати як винні погреби, пише IDR.

Втім, є й неприємний нюанс – місцевих послуг там майже немає. Через те що населення села складає всього 30 людей, школа закрилася ще 40 років тому. Лікар приїздить до села раз на тиждень, а бар на все село є тільки один.

У ширшому муніципальному районі людей більше – близько 3 000, а ось у самому селі їх майже не лишилося, і майже усі вони – пенсіонери.

Я не хочу нікого обманювати. Це не те місце, куди можна переїхати й розраховувати знайти роботу. Тут дійсно немає можливостей для працевлаштування,

– заявив мер Хосе Луїс Регачо.

Де ще діють схожі ініціативи?

Деякі країни, де також є проблема депопуляції, вдаються до схожих схем. А іноді вони навіть готові платити людям, що наважаться переїхати у малонаселені містечка й села. Іноді новим мешканцям пропонують безплатні будинки, або ж суттєві щомісячні виплати.

Ось в яких країнах можна отримати гроші за переїзд: