Зіпсуєте відпустку: уникайте цих 5 продуктів в готелях "все включено"

Відпочинок з обслуговуванням за системою "все включено" хороший тим, що можна наїстися досхочу. Однак деякі продукти можуть бути небезпечними.

Експертка розповіла про 5 продуктів зі шведського столу, які часто стають причиною отруєння. Про це пише 24 Канал із посиланням на Express.

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Не беріть ці продукти зі шведського столу

Соуси та підливи

Якщо в них не підтримувати відповідну температуру, вони стають розсадниками бактерій. Тож звертайте увагу на те, чи вони гарячі. Уникайте соусів та підлив, які мають ознаки розшарування або шкірку, бо там може розвиватися Clostridium perfringens. Ця кишкова бактерія викликає діарею та спазми шлунка.

Варений рис та макарони

Рис і макарони не можна залишати при кімнатній температурі більше ніж на 2 години, тому що там розмножуються бактерії, зокрема Bacillus cereus, яка може спричинити харчове отруєння.

Нарізані фрукти та салати

Якщо ви вважаєте, що фрукти чи салат можуть бути безпечнішими, то помиляєтесь. Будь-що, що миється в забрудненій воді, може містити кишкову паличку. Мандрівникам слід бути обережними в таких країнах, як: Болгарія, Кіпр, Литва, Румунія та Туреччина, а також в окремих районах Угорщини та Боснії та Герцеговини.

Також краще обирати цільні продукти, такі як: яблука, сливи, персики, груші та апельсини.



Більшість продуктів на цьому шведському столі зберігаються неправильно / Вікіпедія

М'ясна нарізка та м'які сири

Молочні продукти, морепродукти та м’ясо особливо вразливі до перепадів температури та потребують пильного контролю. Якщо їх не охолоджувати належним чином, то можна отруїтися. Дивіться, як їх зберігають. Якщо не в крижаних ваннах або за охолоджувальною вітриною, то точно не їжте.

Вершкові десерти

Чизкейки та будь-які торти чи десерти, які містять свіжі вершки, повинні зберігатися в холодильнику, а при кімнатній температурі – якомога коротший час. В ідеалі не довше чотирьох годин, але це ще залежить від температури повітря.

Раніше ми писали про те, чи можна перевозити за кордон продукти з України.