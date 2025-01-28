Переломний етап для американської валюти: чи вигідно зараз міняти злоті на долари

Від початку року злотий закріпився, а долар показує значне зростання. Тож у деяких людей повстає питання, чи слід міняти польську валюту на американську, щоб згодом вигідно продати її.

Насправді щодо долара є певні ризики. Адже його курс залежить не лише від економічних умов, а й політичної ситуації. Про це пише 24 Канал.

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Прогнози щодо курсу злотого та долара

Наразі прогнози щодо курсу долара та злотого на 2025 рік відрізняються. Деякі аналітики очікують стабільності, тоді як інші ще прогнозують незначне зростання курсу долара відносно злотого. Однак не виключено, що після цього індекс долара може дуже швидко впасти.

Зокрема DNA Rynków один із тих ресурсів, який радить міняти долар на злоті, поки це вигідно. Зазначається, що "долар зараз є найбільш переоціненим за всю історію своїх вимірів і відхиляється від своєї реальної вартості на 20%".

На думку експерта Пьотра Цимцика, такий курс не триватиме вічно. Він нагадав, що у 2017 році, за кілька місяців після того, як Трамп вперше заступив на пост президента, індекс долара швидко знизився.

Я вважаю, що ми перебуваємо на переломному етапі для долара. Ще квартал тому у мене не було проблем, щоб сказати, що ми дійсно можемо купувати долари, зараз я не наважився б так сказати. На цей момент долар для мене переоцінений, і перші місяці фактичного президентства Трампа підтвердять цю завищеність,

– написав аналітик Пьотр Цимцик.



Зараз вигідно міняти долари на злоті / Pexels

А ось щодо гривні, то аналітики прогнозують поступову девальвацію української валюти. За деякими оцінками, курс долара може досягти 45,7 – 46,0 гривень до кінця року.

Тож якщо ви плануєте витрачати кошти в Україні, обмін злотих на долари може виявитися вигідним. Проте якщо ви проживаєте у Польщі, то варто врахувати можливі коливання курсу злотого відносно євро та долара.

Для того, щоб прийняти справді обґрунтоване рішення, слід щодня стежити за поточними курсами та економічними новинами.