На самом деле по доллару есть определенные риски. Ведь его курс зависит не только от экономических условий, но и политической ситуации. Об этом пишет 24 Канал.

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Прогнозы по курсу злотого и доллара

Сейчас прогнозы по курсу доллара и злотого на 2025 год отличаются. Некоторые аналитики ожидают стабильности, тогда как другие еще прогнозируют незначительный рост курса доллара относительно злотого. Однако не исключено, что после этого индекс доллара может очень быстро упасть.

В частности DNA Rynków один из тех ресурсов, который советует менять доллар на злотые, пока это выгодно. Отмечается, что "доллар сейчас является наиболее переоцененным за всю историю своих измерений и отклоняется от своей реальной стоимости на 20%".

По мнению эксперта Петра Цимцика, такой курс не продлится вечно. Он напомнил, что в 2017 году, через несколько месяцев после того, как Трамп впервые заступил на пост президента, индекс доллара быстро снизился.

Я считаю, что мы находимся на переломном этапе для доллара. Еще квартал назад у меня не было проблем, чтобы сказать, что мы действительно можем покупать доллары, сейчас я не решился бы так сказать. На данный момент доллар для меня переоценен, и первые месяцы фактического президентства Трампа подтвердят эту завышенность,

– написал аналитик Петр Цимцик.



Сейчас выгодно менять доллары на злотые / Pexels

А вот что касается гривны, то аналитики прогнозируют постепенную девальвацию украинской валюты. По некоторым оценкам, курс доллара может достичь 45,7 – 46,0 гривен до конца года.

Поэтому если вы планируете тратить средства в Украине, обмен злотых на доллары может оказаться выгодным. Однако если вы проживаете в Польше, то стоит учесть возможные колебания курса злотого относительно евро и доллара.

Для того, чтобы принять действительно обоснованное решение, следует ежедневно следить за текущими курсами и экономическими новостями.