До 2100 року населення Європи може зменшитися на 12%: ці країни в зоні ризику
21 квітня, 15:09
До 2100 року населення Європи може зменшитися на 12%: ці країни в зоні ризику

Марина Блохіна
Основні тези
  • До 2100 року населення Європи може скоротитися на 12%, причому кожна третя людина буде старшою за 65 років.
  • Найбільше скорочення населення прогнозується в Латвії, Литві, Польщі та Греції, тоді як Люксембург, Ісландія та Мальта можуть збільшити своє населення на понад 25%.

Згідно з прогнозами Євростату, вже менш ніж за століття населення Європи може скоротитися аж на 12%, а кожна третя людина буде старшою за 65 років.

В період з 2025 по 2100 рік населення континенту може скоротитися на 11,7%, пише Euronews. Це означає, що в Європі стане на 53 мільйони людей менше, а третина людей будуть пенсійного віку. 

В яких країнах Європи населення скоротиться найбільше?

Населення зменшиться з 452 мільйонів до 399 – саме це прогнозує Євростат на 2100 рік. Рівень народжуваності у Європі знижується, а населення старіє. Окрім того, прогнози враховують і можливу міграцію – втім, вона не виправить суттєво ситуацію з падінням населення.

Водночас прогнози щодо змін чисельності населення у країнах Європи сильно розходяться: в одних державах до наступного століття кількість громадян зросте порівняно з 2025 роком, а ось в багатьох інших спостерігатиметься скорочення кількості людей. 

Саме за другим сценарієм, очікується, розвиватимуться події у 30 країнах Європи – при цьому найбільше скорочення населення прогнозують Латвії: мовляв, там кількість людей зменшиться на 33,9%, а також Литві (33,4%), Польщі (31.6%) та Греції (30.1%).  

А ось приблизно на п'яту частину населення зменшиться у таких країнах:

  • Болгарія – 28%;
  • Хорватія – 27%;
  • Словаччина – 26,7%
  • Румунія – 24,3%;
  • Італія – 24%;
  • Угорщина – 22,5%. 

Суттєво зменшиться кількість громадян також у Португалії, Чехії, Естонії, Фінляндії, Словенії та Німеччині.

Де в Європі збільшиться кількість населення?

Одразу трьом країнам Європи прогнозують зростання населення на понад 25% – і це Люксембург (36,4%), Ісландія (27,1%) та Мальта (26%). Та важливо врахувати, що зараз населення цих країн є дуже невеликим. 

Певний приріст населення спостерігатиметься також у Швейцарії, Ірландії, Норвегії та Швеції.

 На початок 22 століття прогнозують і цікаві вікові зміни: наприклад, частка людей, яким вже 85 чи більше, зросте більш ніж у тричі – а це означає, що кожен десятий європеєць належатиме до цієї вікової групи. 

