До 2100 року населення Європи може зменшитися на 12%: ці країни в зоні ризику

В період з 2025 по 2100 рік населення континенту може скоротитися на 11,7%, пише Euronews. Це означає, що в Європі стане на 53 мільйони людей менше, а третина людей будуть пенсійного віку.

Цікаво Програму допомоги 800+ у Польщі знову змінять: які нові правила готує уряд

В яких країнах Європи населення скоротиться найбільше?

Населення зменшиться з 452 мільйонів до 399 – саме це прогнозує Євростат на 2100 рік. Рівень народжуваності у Європі знижується, а населення старіє. Окрім того, прогнози враховують і можливу міграцію – втім, вона не виправить суттєво ситуацію з падінням населення.

Водночас прогнози щодо змін чисельності населення у країнах Європи сильно розходяться: в одних державах до наступного століття кількість громадян зросте порівняно з 2025 роком, а ось в багатьох інших спостерігатиметься скорочення кількості людей.

Саме за другим сценарієм, очікується, розвиватимуться події у 30 країнах Європи – при цьому найбільше скорочення населення прогнозують Латвії: мовляв, там кількість людей зменшиться на 33,9%, а також Литві (33,4%), Польщі (31.6%) та Греції (30.1%).

А ось приблизно на п'яту частину населення зменшиться у таких країнах:

Болгарія – 28%;

Хорватія – 27%;

Словаччина – 26,7%

Румунія – 24,3%;

Італія – 24%;

Угорщина – 22,5%.

Суттєво зменшиться кількість громадян також у Португалії, Чехії, Естонії, Фінляндії, Словенії та Німеччині.

Де в Європі збільшиться кількість населення?

Одразу трьом країнам Європи прогнозують зростання населення на понад 25% – і це Люксембург (36,4%), Ісландія (27,1%) та Мальта (26%). Та важливо врахувати, що зараз населення цих країн є дуже невеликим.

Певний приріст населення спостерігатиметься також у Швейцарії, Ірландії, Норвегії та Швеції.

На початок 22 століття прогнозують і цікаві вікові зміни: наприклад, частка людей, яким вже 85 чи більше, зросте більш ніж у тричі – а це означає, що кожен десятий європеєць належатиме до цієї вікової групи.

Що ще варто знати українцям за кордоном?