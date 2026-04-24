Продаж громадянства від Трампа: скільки людей купили "золоту візу" за мільйон доларів

Рік тому адміністрація Трампа давала прогнози щодо трильйонних доходів від програми "Золота віза". Згідно з нею іноземці можуть заплатити 1 мільйон доларів та отримати право жити та працювати у США. Та досі офіційно схвалили лише одну заявку.

Поки що амбітна програма президента США Дональда Трампа, що мала принести неймовірні доходи, демонструє не надто позитивні результати: під час слухань у конгресі міністр торгівлі США Говард Лютнік заявив, що схвалили лише одну заявку на "золоту візу", пише Associated Press.

Хто отримав "золоту картку" першим?

Особу щасливчика, що отримав "золоту візу", не розкривають. Відомо лише, що він вклав у це 1 мільйон доларів, а також додатково 15 тисяч доларів за "ретельну перевірку", і тепер має право жити та працювати у США.

Водночас Говард Лютнік запевнив, що у черзі на розгляд перебувають вже "сотні претендентів". Та на тлі попередніх заяв від адміністрації Трампа ситуація має неоднозначний вигляд – адже ще у грудні 2025 року уряд стверджував, що тільки за перші кілька днів роботи програми уряд отримав 1,3 мільярда прибутку від видачі віз, пише Bloomberg.

Дональд Трамп називав програму "грін-картою на стероїдах" та навіть прогнозував, що вона має замінити стару програму EB-5 та залучити найкращі таланти та капітали до США. А міністр торгівлі переконував, що "золоті візи" принесуть 1 трильйон доларів у бюджет та допоможуть подолати державний борг.

Важливо! Trump Gold Card – це шлях до громадянства для людей, що готові заплатити 1 мільйон доларів. Окрім того, корпорації також можуть купити візу для іноземного працівника за 2 мільйони доларів. До того ж потрібно буде сплачувати 1% щорічного збору за обслуговування. Також вже анонсували навіть дорожчий рівень – за 5 мільйонів доларів можна буде перебувати у США до 270 днів на рік без оподаткування доходів, отриманих за межами країни.

