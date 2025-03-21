"Вхід заборонено, йдіть додому": на популярному острові заблокували найінстаграмнішу локацію

Іспанія активно веде боротьбу з надмірним туризмом. Запроваджує все більше податків та обмежень, спрямованих на управління туристичним потоком.

Тим часом місцеві жителі висловлюють своє розчарування, вживають заходів для зриву туристичної діяльності та організовують протести проти впливу масового туризму на їхні громади. Таке трапилося й на Ібіці, пише 24 Канал з посиланням на The Independent.

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Жителі Ібіци заблокували популярну туристичну локацію

Мешканці висловлюють розчарування через постійні "дикі вечірки" на відомому оглядовому майданчику Ес-Ведра.

Мешканці Кала д'Орт де Сан Хосеп на острові Ібіца пообіцяли продовжити свої антитуристичні протести цього літа. Демонстранти збираються забарикадувати Es Vedra та його паркувальні зони бетонними блоками, а також чіткими попередженнями "Вхід заборонено" та "Приватна власність".

У такий спосіб городяни хочуть приборкати надмірний туризм і "дикі вечірки" в цьому районі.

Протягом літніх місяців південно-західне узбережжя Ібіци щодня бачить наплив сотень відпочивальників, які збираються на популярних оглядових майданчиках, щоб спостерігати захід сонця. Багато з цих відвідувачів користуються неофіційними стоянками на приватних територіях, щоб дістатися до цих мальовничих місць.



Жителі Ібіци заблокують оглядовий майданчик Ес-Ведра / Фото Casa Zita

Останніми роками влада повідомляє і про зростання незаконної комерційної діяльності в цьому районі, включаючи продаж мохіто та несанкціоновані вечірки, організовані діджеями.

Крім того, відсутність вільних місць для паркування в районі створює значні труднощі для туристів, які намагаються дістатися до популярного оглядового майданчика Ес-Ведра пішки.

До слова, раніше ми розповідали про озеро Італії, яке нічим не гірше за Комо, а натовпів набагато менше.