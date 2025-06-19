Таксі у Варшаві: як українцю викликати собі авто

Варшава – популярне місце призначення для українців, які подорожують Польщею або до інших країн. Пересуваючись столицею, багато відвідувачів вважають послуги таксі зручним варіантом.

Так, це дорожче, ніж поїздка громадським транспортом, але інколи іншого варіанту немає – коли треба дістатися з чи до аеропорту, завантажити нелегкий багаж, або коли просто надворі негода. Тому варто знати, як викликати таксі у Варшаві, пише 24 Канал.

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Як замовити таксі у Варшаві

У Польщі мешканці та гості країни можуть зручно викликати таксі різними способами, включаючи телефонні дзвінки до обраних служб, онлайн-платформи та спеціалізовані мобільні додатки.

Тим, хто вирішив замовити таксі телефоном, варто обирати сервіси, які добре зарекомендували себе серед місцевих жителів. У Варшаві найбільш надійними службами таксі, яким довіряють, є:

City Warsaw (+48 22 848 88 88);

Express Taxi (+48 22 877 08 08);

Prestige Taxi (+48 22 866 66 66);

Super Taxi (+48 63 242 29 96);

Merc Taxi (+48 22 677 77 77);

Sawa Taxi +48 22 644 44 44.

Також у сучасну цифрову епоху стає дедалі зручнішим замовлення таксі у мобільних додатках, які пропонують різні сервіси.

Користувачам просто потрібно завантажити відповідний додаток на свій смартфон і пройти простий процес реєстрації. Багато служб заохочують нових клієнтів, пропонуючи знижки на перші замовлення. Ось деякі з найпопулярніших варіантів:

Uber;

Bolt / Taxify;

Free Now / MyTaxi;

iTaxi;

OptiTaxi.

Використання мобільного додатку для замовлення таксі – зручне рішенням для тих, хто не володіє польською мовою на достатньому рівні. Просто вводите місце посадки та призначення в додатку, й не потрібно спілкуватися з оператором.

Щодо цін на таксі у Варшаві, то логічно, що у столиці вони значно вищі, ніж в інших польських містах. Наприклад, посадка обійдеться у 8 злотих, ціна за кілометр по місту вдень – 3 злотих, а вночі, у вихідні та святкові дні – 6 злотих. Тоді як очікування може коштувати 40 злотих на годину.

До слова, днями популярний сервіс Uber заявив, що запускає послуги гелікоптерів та човнів в Італії.