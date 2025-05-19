Таке вперше: з Польщі ходитиме прямий поїзд до Хорватії

Польщу та Хорватію зв'яже залізничний маршрут. Вже з 27 червня дістатися з Варшави до Рієки можна буде безпосередньо на потязі PKP Intercity.

То ж цьогоріч, можна запланувати недорогу подорож на море до Хорватії. Деталі нового напрямку розповідає 24 Канал з посиланням на NFP.

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З Польщі ходитиме прямий поїзд до Хорватії

Поїзд відправлятиметься зі Східного вокзалу Варшави о 14:00 і прибуватиме до Рієки наступного ранку о 8:45.

Пасажири можуть розраховувати на зупинки в декількох ключових містах на маршруті, включаючи Остраву і Бжезлав у Чехії, а також Відень і Грац в Австрії, перш ніж продовжити рух до Марібора і Любляни в Словенії.

Подорож з Варшави до адріатичного міста Рієка займе приблизно 19 годин. Однак урядовці повідомили про плани скоротити час у дорозі на 2 – 3 години в майбутньому. Очікується, що потяг курсуватиме чотири рази на тиждень.



PKP Intercity запустить потяг з Польщі до Хорватії / Фото vpolshchi

Потяг матиме різноманітні варіанти розміщення, включаючи зони відпочинку, дивани та купе другого класу. Усі вагони поїзда будуть обладнані кондиціонерами для забезпечення комфорту пасажирів.

Крім того, між Варшавою та Віднем курсуватиме вагон-ресторан, який пропонуватиме пасажирам свіжоприготовані страви власного виробництва. А пасажири, які подорожуватимуть у нічних вагонах, отримають постільну білизну для їхньої зручності.

Найнижча ціна квитка на проїзд між цими містами була встановлена на рівні 193 злотих. Однак, деталі щодо найвищої ціни квитка поки залишаються нерозкритими.

При цьому зазначають, що потяг курсуватиме з кінця червня до кінця серпня.

Тим часом залізничним шляхом з'єднають і Мюнхен з Міланом та Римом.