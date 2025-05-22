На відміну від німецького Deutsche Bahn, який постійно критикують за постійні затримки та низький рівень обслуговування, італійська Trenitalia була визнана найкращим залізничним оператором в Європі. Про це пише 24 Канал із посиланням на заяву Deutsche Bahn.

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Німеччину та Італії з'єднають потягом

Важливою подією для європейського залізничного транспорту є запуск швидкісних поїздів між Мюнхеном і Міланом та Римом з прямим маршрутом через Інсбрук. Очікується, що протягом наступних 2 років послуга буде поступово поширюватися на Берлін і Неаполь.

На початковому етапі потяг курсуватиме один раз на день. Пасажири можуть розраховувати на те, що час у дорозі за маршрутом Мюнхен – Мілан становитиме близько 6,5 годин, а з Мюнхена до Рима – близько 8,5 годин.

Ми бачимо, що люди все частіше хочуть перетинати кордони екологічно чистим способом залізницею. Наш проєкт надасть додаткового імпульсу сектору міжнародних перевезень на великі відстані, що бурхливо розвивається,

– заявив Майкл Петерсон, член ради директорів DB.

У планах запустити 5 щоденних рейсів, що з'єднають Німеччину, Австрію та Італію. Ця ініціатива збігається з очікуваним відкриттям базового тунелю Бреннер, яке планується завершити до кінця 2032 року.

Очікується, що після введення тунелю в експлуатацію час у дорозі скоротиться приблизно на годину, що покращить сполучення між цими ключовими країнами.

Запускають і доволі оригінальні потяги. Наприклад, з Вільнюса до Риги ходитиме рожевий вагон-холодник.