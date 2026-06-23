Закордон Туризм Пункт пропуску Малі Селменці на Закарпатті працюватиме з затримками: ось в які дні
23 червня, 13:17
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Пункт пропуску Малі Селменці на Закарпатті працюватиме із затримками: ось у які дні

Марина Блохіна

У ДПСУ попереджають мандрівників, що один з пунктів пропуску зі Словаччиною протягом кількох днів працюватиме не повноцінно через ремонтні роботи.

Пункт пропуску "Малі Селменці – Вельке Слеменце" працюватиме з перебоями протягом двох днів наприкінці червня, пише ДПСУ

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Коли пункт пропуску працюватиме повільніше?

У Службі відновлення та розвитку інфраструктури у Закарпатській області повідомили, що з 25 по 27 червня на пункті пропуску будуть модернізувати прикордонну та митну інфраструктуру. Окрім того, проводитимуться монтажні роботи, а також тимчасово перепідключатимуться інженерні мережі. 

Це означає, що міжнародний пункт пропуску "Малі Селменці – Вельке Слеменце", що сполучає Україну та Словаччину, може працювати уповільнено.

Рекомендуємо врахувати цю інформацію під час планування поїздок, 
– повідомили у ДПСУ. 

Які є альтернативні пункти пропуску зі Словаччиною?

Україна має ще кілька пунктів пропуску зі Словаччиною, тож для того, аби уникнути затримок, можна обрати один з них. 

  • Ужгород – Вишнє Німецьке. Працює цілодобово, а проїжджати можуть легкові автівки, автобуси та вантажівки. Втім, перетнути кордон пішки там не вийде. Дорога веде у напрямку міст Собранце, Міхаловце та Кошице.
  • Малий Березний – Убля. Працює цілодобово, перейти можуть пішоходи, автівки, мікроавтобуси та невеликі вантажівки до 3,5 тонн. Напрямок на Гуменне, Сніна та Міхаловце.
  • Чоп – Чієрна-над-Тисою. Це – залізничний пункт перетину кордону, і тут можна проїхати потягом сполученням Мукачево – Чоп – Чієрна-над-Тисою – Кошице. 

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