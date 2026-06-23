Пункт пропуску Малі Селменці на Закарпатті працюватиме із затримками: ось у які дні

У ДПСУ попереджають мандрівників, що один з пунктів пропуску зі Словаччиною протягом кількох днів працюватиме не повноцінно через ремонтні роботи.

Пункт пропуску "Малі Селменці – Вельке Слеменце" працюватиме з перебоями протягом двох днів наприкінці червня, пише ДПСУ.

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Коли пункт пропуску працюватиме повільніше?

У Службі відновлення та розвитку інфраструктури у Закарпатській області повідомили, що з 25 по 27 червня на пункті пропуску будуть модернізувати прикордонну та митну інфраструктуру. Окрім того, проводитимуться монтажні роботи, а також тимчасово перепідключатимуться інженерні мережі.

Це означає, що міжнародний пункт пропуску "Малі Селменці – Вельке Слеменце", що сполучає Україну та Словаччину, може працювати уповільнено.

Рекомендуємо врахувати цю інформацію під час планування поїздок,

– повідомили у ДПСУ.

Які є альтернативні пункти пропуску зі Словаччиною?

Україна має ще кілька пунктів пропуску зі Словаччиною, тож для того, аби уникнути затримок, можна обрати один з них.