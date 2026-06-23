Пункт пропуску "Малі Селменці – Вельке Слеменце" працюватиме з перебоями протягом двох днів наприкінці червня, пише ДПСУ.
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Коли пункт пропуску працюватиме повільніше?
У Службі відновлення та розвитку інфраструктури у Закарпатській області повідомили, що з 25 по 27 червня на пункті пропуску будуть модернізувати прикордонну та митну інфраструктуру. Окрім того, проводитимуться монтажні роботи, а також тимчасово перепідключатимуться інженерні мережі.
Це означає, що міжнародний пункт пропуску "Малі Селменці – Вельке Слеменце", що сполучає Україну та Словаччину, може працювати уповільнено.Хочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Рекомендуємо врахувати цю інформацію під час планування поїздок,
– повідомили у ДПСУ.
Які є альтернативні пункти пропуску зі Словаччиною?
Україна має ще кілька пунктів пропуску зі Словаччиною, тож для того, аби уникнути затримок, можна обрати один з них.
- Ужгород – Вишнє Німецьке. Працює цілодобово, а проїжджати можуть легкові автівки, автобуси та вантажівки. Втім, перетнути кордон пішки там не вийде. Дорога веде у напрямку міст Собранце, Міхаловце та Кошице.
- Малий Березний – Убля. Працює цілодобово, перейти можуть пішоходи, автівки, мікроавтобуси та невеликі вантажівки до 3,5 тонн. Напрямок на Гуменне, Сніна та Міхаловце.
- Чоп – Чієрна-над-Тисою. Це – залізничний пункт перетину кордону, і тут можна проїхати потягом сполученням Мукачево – Чоп – Чієрна-над-Тисою – Кошице.