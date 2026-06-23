Пункт пропуска "Малые Селменцы — Вельке Слеменце" будет работать с перебоями в течение двух дней в конце июня, сообщает ГПСУ.
Интересно : Придется доплатить в аэропорту 60 евро: не все знают об этом правиле Ryanair
Когда пункт пропуска будет работать с задержками?
В Службе восстановления и развития инфраструктуры в Закарпатской области сообщили, что с 25 по 27 июня на пункте пропуска будут модернизировать пограничную и таможенную инфраструктуру. Кроме того, будут проводиться монтажные работы, а также временно переподключаться инженерные сети.
Это означает, что международный пункт пропуска "Малые Селменцы – Вельке Слеменце", соединяющий Украину и Словакию, может работать с задержками.В нашем Telegram – только оперативные новости Подписывайтесь, чтобы узнавать их первыми
Рекомендуем учесть эту информацию при планировании поездок,
– сообщили в ГПСУ.
Какие есть альтернативные пункты пропуска со Словакией?
У Украины есть еще несколько пунктов пропуска со Словакией, поэтому, чтобы избежать задержек, можно выбрать один из них.
- Ужгород – Вишне-Немецкое. Работает круглосуточно, проезжать могут легковые автомобили, автобусы и грузовики. Однако пересечь границу пешком там не получится. Дорога ведёт в направлении городов Собранце, Михаловце и Кошице.
- Малый Березный — Убля. Работает круглосуточно, пересечь границу могут пешеходы, легковые автомобили, микроавтобусы и небольшие грузовики весом до 3,5 тонн. Направление на Гуменне, Снина и Михаловцы.
- Чоп — Чиерна-над-Тисой. Это — железнодорожный пограничный пункт, и здесь можно проехать на поезде по маршруту Мукачево — Чоп — Чиерна-над-Тисой — Кошице.