Ключовий пункт пропуску на кордоні з Румунією знов не працює: що потрібно знати водіям
Українців попередили про тимчасові обмеження на одному з пунктів пропуску на кордоні з Румунією. Причиною стануть ремонтні роботи на історичному мосту через річку Тиса.
Як повідомили у Державній митній службі, з 8 по 17 червня 2026 року рух транспортних засобів через пункт пропуску "Солотвино – Сігету-Мармацієй" буде тимчасово зупинений.
Дивіться також Варто подумати завчасно: українка розповіла про єдину причину, чому її не випустили за кордон
Що відомо про обмеження на кордоні?
Обмеження діятимуть щодня з 09:00 до 16:00 у зв'язку з проведенням інфраструктурних робіт на мосту, який з'єднує Україну та Румунію. Водночас для пішоходів пункт пропуску продовжить працювати у звичайному режимі.
Перетин кордону пішки здійснюватиметься без додаткових обмежень. Прикордонники рекомендують водіям заздалегідь врахувати зміни під час планування поїздок та, за можливості, скористатися іншими пунктами пропуску на українсько-румунському кордоні.
На кордоні з Румунією тимчасово обмежать рух транспорту / Фото ДПСУ
Якими пунктами пропуску можна скористатися?
На період обмежень водії можуть скористатися пунктами пропуску:
- "Дякове – Халмеу",
- "Порубне – Сірет",
- "Красноїльськ – Вікову-де-Сус",
- "Дяківці – Раковець".
Перед поїздкою також варто перевірити актуальну завантаженість пунктів пропуску, щоб уникнути тривалого очікування на кордоні. Очікується, що після завершення ремонтних робіт рух транспорту через пункт пропуску "Солотвино – Сігету-Мармацієй" буде відновлено у звичайному режимі.
Що цьому передувало?
Раніше роботу цього пункту пропуску неодноразово зупиняли. Минулого разу обмеження тривали до 15 травня. У Держприкордонслужбі пояснювали, що тимчасові складнощі були пов'язані з активною фазою ремонтних робіт на мосту, які потребують часткового перекриття руху.