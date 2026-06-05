Ключовий пункт пропуску на кордоні з Румунією знов не працює: що потрібно знати водіям

Українців попередили про тимчасові обмеження на одному з пунктів пропуску на кордоні з Румунією. Причиною стануть ремонтні роботи на історичному мосту через річку Тиса.

Як повідомили у Державній митній службі, з 8 по 17 червня 2026 року рух транспортних засобів через пункт пропуску "Солотвино – Сігету-Мармацієй" буде тимчасово зупинений.

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Що відомо про обмеження на кордоні?

Обмеження діятимуть щодня з 09:00 до 16:00 у зв'язку з проведенням інфраструктурних робіт на мосту, який з'єднує Україну та Румунію. Водночас для пішоходів пункт пропуску продовжить працювати у звичайному режимі.

Перетин кордону пішки здійснюватиметься без додаткових обмежень. Прикордонники рекомендують водіям заздалегідь врахувати зміни під час планування поїздок та, за можливості, скористатися іншими пунктами пропуску на українсько-румунському кордоні.



На кордоні з Румунією тимчасово обмежать рух транспорту / Фото ДПСУ

Якими пунктами пропуску можна скористатися?

На період обмежень водії можуть скористатися пунктами пропуску:

"Дякове – Халмеу",

"Порубне – Сірет",

"Красноїльськ – Вікову-де-Сус",

"Дяківці – Раковець".

Перед поїздкою також варто перевірити актуальну завантаженість пунктів пропуску, щоб уникнути тривалого очікування на кордоні. Очікується, що після завершення ремонтних робіт рух транспорту через пункт пропуску "Солотвино – Сігету-Мармацієй" буде відновлено у звичайному режимі.

Що цьому передувало?

Раніше роботу цього пункту пропуску неодноразово зупиняли. Минулого разу обмеження тривали до 15 травня. У Держприкордонслужбі пояснювали, що тимчасові складнощі були пов'язані з активною фазою ремонтних робіт на мосту, які потребують часткового перекриття руху.