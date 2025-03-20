На пункті пропуску України з Польщею частково обмежать рух: коли й чому

У пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ" на кордоні з Польщею буде запроваджено часткове обмеження руху. Це торкнеться смуги в'їзду в Україну.

За даними митниці, обмеження почнуть діяти з понеділка, 24 березня. Про це пише 24 Канал з посиланням на Державну митну службу України.

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У пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ" частково обмежать рух

З 24 березня 2025 року розпочнеться ремонт цементобетонного покриття у пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ" на українсько-польському кордоні. В результаті буде частково обмежено рух на смузі, що веде в Україну.

У зв'язку з цим буде запроваджене часткове обмеження проїзду транспортних засобів смугою руху в напрямку "в'їзд в Україну",

– йдеться в повідомленні.

Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Волинській області повідомила, що будівельно-монтажні роботи на пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ" триватимуть приблизно до 1 травня 2025 року.

У нещодавньому повідомленні митна служба заявила, що ремонтні роботи, як очікується, не матимуть значного впливу на вантажопотік. З усім тим, перевізникам рекомендується враховувати потенційні незручності при плануванні своїх маршрутів, щоб уникнути затримок і забезпечити ефективне транспортування вантажів.

До слова, раніше ми писали про те, що ЄС знову відклав дату запуску ETIAS.