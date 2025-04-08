Не робіть цього: речі, за які можуть оштрафувати у Польщі

Готуючись до переїзду в нову країну, важливо розуміти, що кожна держава має свій власний набір законів і зобов'язань для громадян. Ці правові рамки можуть суттєво відрізнятися від тих, що існують у рідних землях.

24 Канал розповідає про які закони та права потрібно знати українцям, які перебувають в Польщі. За порушення можна отримати навіть штраф.

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Які речі заборонено робити у Польщі

Неналежний догляд за дітьми

Польща має важливі закони, що стосуються добробуту дітей. В Україні часто можна спостерігати, як маленькі діти самостійно добираються до школи. Однак ситуація в Польщі суттєво відрізняється, оскільки там такі практики вважаються неприйнятними. Польське законодавство передбачає, що діти віком до 7 років під час пересування вулицями міста повинні перебувати в супроводі особи, яка досягла 10-річного віку.

У Польщі правила вимагають, щоб усі діти, зріст яких менш як 150 сантиметрів, були пристебнуті в автокріслі під час поїздки в транспортному засобі.

Крім того, існують вимоги щодо використання дітьми скейтбордів, електросамокатів та подібних пристроїв. Дітям віком до 10 років заборонено їздити на цих транспортних засобах по дорогах або велосипедних доріжках без супроводу дорослих. А для дітей віком від 10 років і старше обов'язковою є наявність велосипедної картки або спеціалізованого водійського посвідчення – AM, A1, B1 або T, які можна отримати в місцевих школах.

Якщо ви порушите хоча б одне із цих правил, то доведеться заплатити штраф у розмірі 200 злотих.

Поводження з домашніми тваринами

Відповідно до польського законодавства, власники домашніх тварин зобов'язані забезпечити своїм тваринам доступ до приміщення, яке захищає їх від екстремальних температур, опадів і забезпечує достатню кількість їжі та води. Недотримання цих правил може призвести до штрафу в розмірі 1 000 злотих.



Правила вигулу тварин у Польщі / Фото Unsplash

Власникам домашніх тварин не можна тримати собак на повідці більше як 12 годин на добу, а довжина повідця має бути не менше 3 метрів. Водночас всі собаки повинні залишатися на повідці під час прогулянок, незалежно від їхнього темпераменту чи рівня підготовки. Для агресивних собак також необхідний намордник. Недотримання цих правил може призвести до штрафу в розмірі 500 злотих.

Якщо так трапилось, що собака забруднила громадське місце, то хазяїн повинен сплатити штраф в розмірі 500 злотих.

Гриль в непередбачених місцях

З наближенням сезону шашликів польська влада нагадує громадянам про важливі правила приготування їжі на природі. Категорично заборонено розводити вогонь або готувати їжу в межах 100 метрів від кордонів лісу, якщо для цього не передбачено спеціального місця. Крім того, подібні обмеження поширюються і на парки, де приготування їжі може бути обмежене в певних місцях.

У Кракові визначено лише 4 спеціальні зони для приготування їжі на грилі по всьому місту. Мешканці та гості міста повинні знати, що приготування їжі на грилі в недозволених місцях може призвести до штрафу в розмірі до 500 злотих.

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