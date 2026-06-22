Доведеться доплатити в аеропорту 60 євро: про це правило Ryanair знають не всі

Нещодавня зміна правил відомого лоукостера Ryanair може призвести до того, що відпочивальникам доведеться заплатити зайві 60 євро перед польотом. Але уникнути цього збору дуже легко.

Авіакомпанія Ryanair відома тим, що часто стягує додаткові збори за попередній вибір місця, додатковий багаж чи навіть ручну поклажу, якщо вона не відповідає бодай на сантиметр суворим вимогам, пише Express. Втім, є ще одне правило, що може призвести до неприємного штрафу.

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За яку помилку доведеться доплатити в аеропорту?

Вже з листопада 2025 року у лоукостера є нова вимога щодо реєстрації на рейс – її обов'язково потрібно проводити онлайн. Після цього посадковий талон можна зберегти на мобільному телефоні, або ж на планшеті.

На цифрові електронні талони авіакомпанія перейшла для того, аби зменшити витрати, покращити обслуговування та спростити перебронювання. Окрім того, це дозволяє заощадити приблизно 300 тонн паперу щорічно.

Онлайн-реєстрація стає доступною за 60 днів до вильоту для людей, що придбали місця, і за 24 години до вильоту для людей, що отримають місце випадковим чином. Але важливо пам'ятати, що за 2 години до вильоту реєстрація закривається.

Якщо ви пропустите реєстрацію онлайн, тоді в аеропорту доведеться заплатити приблизно 60 євро за те, аби отримати паперовий посадковий талон.

Після цієї зміни чимало пасажирів почали перейматися про те, що телефон чи планшет може розрядитися у невідповідний момент, і через це вони не зможуть сісти на літак. Та у Ryanair запевнили, що в такому випадку нададуть безплатний посадковий талон. Втім, станеться це тільки за умови, що реєстрацію завершили перед прибуттям в аеропорт.

Що ще варто знати пасажирам Ryanair?

Авіакомпанія має справді суворі правила щодо ручної поклажі – її розмір не має перевищувати 40 x 30 x 20 сантиметрів. І працівники зацікавлені у тому, аби знаходити порушників, адже за це вони отримують бонус, що підвищувався вже двічі за останні кілька років.

Зараз працівник отримує 3,50 євро за кожну знайдену сумку, що не відповідає габаритам.