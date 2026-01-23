Гірше тільки в Ірландії: популярне польське місто потрапило до європейського антирейтингу

Польські міста опинилися серед лідерів європейського антирейтингу дорожніх заторів. Найгірша ситуація – у Лодзі, яке випередило більшість європейських міст і поступилося лише столиці Ірландії – Дубліну.

За даними щорічного дослідження TomTom Traffic Index, одразу кілька великих агломерацій Польщі демонструють критичний рівень завантаженості доріг.

Яка ситуація із заторами у Польщі?

Місто Лодзь очолило національний рейтинг заторів і водночас посіло четверте місце у світі за рівнем завантаженості доріг. Середній рівень заторів у місті сягає майже 73%. У середньому мешканці Лодзю проводять у заторах 5 днів і 15 годин на рік, що робить місто одним із найпроблемніших для автомобільного руху не лише в Польщі, а й у Європі.

Інші польські міста з критичною ситуацією на дорогах

Окрім Лодзю, високі позиції в антирейтингу зайняли й інші великі міста країни:

Люблін – 70%.

Познань – 65% (5 днів і 19 годин у заторах на рік).

Вроцлав – 59% (5 днів і 18 годин).

Бидгощ – 59%.

Краків – 59%.

Варшава – 51%.

Гданськ – 50%.

Щецин – 49,5%.

Білосток – 44,4%.

Такі показники свідчать про системну проблему перевантаження транспортної інфраструктури в польських містах, особливо у години пік. ️



Яка ситуація із заторами у Польщі / Фото Unsplash

Які міста світу потрапили до рейтингу найгірших у світі?

Щорічний рейтинг якості життя Global Liveability Index 2025, який складає The Economist Intelligence Unit (EIU), визначає найгірші та найкращі міста світу за п'ятьма ключовими критеріями:

стабільність,

охорона здоров'я,

культура та середовище,

освіта,

інфраструктура.

За даними 2025 року, низка міст опинилася на найнижчих позиціях через політичні конфлікти, економічні проблеми, погану інфраструктуру та екологічну ситуацію.

Топ-10 найгірших міст для життя у світі у 2025 році:

Дамаск, Сирія – війна та постійна загроза безпеці значно знижують якість життя.

Тріполі, Лівія – політична нестабільність та кримінал.

Дакка, Бангладеш – перенаселеність, забруднення та проблеми з транспортом.

Карачі, Пакистан – слабка інфраструктура, економічні труднощі, високий рівень злочинності.

Алжир, Алжир – соціально-економічні проблеми та нестача сучасної інфраструктури.

Лагос, Нігерія – перевантажені дороги, погана інфраструктура та проблеми з безпекою.

Хараре, Зімбабве – економічні труднощі, низький рівень медичної допомоги та нестабільність.

Порт-Морсбі, Папуа Нова Гвінея – проблеми з транспортом, безпекою та інфраструктурою.

Київ, Україна – війна та її наслідки, руйнування інфраструктури, соціально-економічний тиск.

Каракас, Венесуела – політична та економічна криза, низька якість життя та нестача базових послуг.

Які польські міста назвали найкращими для життя?

У Польщі провели дослідження якості життя в містах, аналізуючи 90 показників, включно з охороною здоров'я, освітою, транспортом та безпекою. Звіти містять два окремі рейтинги: за оцінками мешканців та за експертною методологією, що відображають різницю між суб'єктивним сприйняттям і аналітичними даними.