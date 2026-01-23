Гірше тільки в Ірландії: популярне польське місто потрапило до європейського антирейтингу
- Лодзь стало лідером антирейтингу дорожніх заторів у Польщі та четвертим у світі за рівнем завантаженості доріг, з середньою затримкою в заторах 5 днів і 15 годин на рік.
- Крім Лодзю, інші польські міста, такі як Люблін, Познань, Вроцлав та Краків, також мають високий рівень заторів, що вказує на системну проблему перевантаження транспортної інфраструктури.
Польські міста опинилися серед лідерів європейського антирейтингу дорожніх заторів. Найгірша ситуація – у Лодзі, яке випередило більшість європейських міст і поступилося лише столиці Ірландії – Дубліну.
За даними щорічного дослідження TomTom Traffic Index, одразу кілька великих агломерацій Польщі демонструють критичний рівень завантаженості доріг.
Дивіться також Від дружби до критики: свіже опитування показало, як поляки реально ставляться до України
Яка ситуація із заторами у Польщі?
Місто Лодзь очолило національний рейтинг заторів і водночас посіло четверте місце у світі за рівнем завантаженості доріг. Середній рівень заторів у місті сягає майже 73%. У середньому мешканці Лодзю проводять у заторах 5 днів і 15 годин на рік, що робить місто одним із найпроблемніших для автомобільного руху не лише в Польщі, а й у Європі.
Інші польські міста з критичною ситуацією на дорогах
Окрім Лодзю, високі позиції в антирейтингу зайняли й інші великі міста країни:
- Люблін – 70%.
- Познань – 65% (5 днів і 19 годин у заторах на рік).
- Вроцлав – 59% (5 днів і 18 годин).
- Бидгощ – 59%.
- Краків – 59%.
- Варшава – 51%.
- Гданськ – 50%.
- Щецин – 49,5%.
- Білосток – 44,4%.
Такі показники свідчать про системну проблему перевантаження транспортної інфраструктури в польських містах, особливо у години пік. ️
Яка ситуація із заторами у Польщі / Фото Unsplash
Які міста світу потрапили до рейтингу найгірших у світі?
Щорічний рейтинг якості життя Global Liveability Index 2025, який складає The Economist Intelligence Unit (EIU), визначає найгірші та найкращі міста світу за п'ятьма ключовими критеріями:
- стабільність,
- охорона здоров'я,
- культура та середовище,
- освіта,
- інфраструктура.
За даними 2025 року, низка міст опинилася на найнижчих позиціях через політичні конфлікти, економічні проблеми, погану інфраструктуру та екологічну ситуацію.
Топ-10 найгірших міст для життя у світі у 2025 році:
- Дамаск, Сирія – війна та постійна загроза безпеці значно знижують якість життя.
- Тріполі, Лівія – політична нестабільність та кримінал.
- Дакка, Бангладеш – перенаселеність, забруднення та проблеми з транспортом.
- Карачі, Пакистан – слабка інфраструктура, економічні труднощі, високий рівень злочинності.
- Алжир, Алжир – соціально-економічні проблеми та нестача сучасної інфраструктури.
- Лагос, Нігерія – перевантажені дороги, погана інфраструктура та проблеми з безпекою.
- Хараре, Зімбабве – економічні труднощі, низький рівень медичної допомоги та нестабільність.
- Порт-Морсбі, Папуа Нова Гвінея – проблеми з транспортом, безпекою та інфраструктурою.
- Київ, Україна – війна та її наслідки, руйнування інфраструктури, соціально-економічний тиск.
- Каракас, Венесуела – політична та економічна криза, низька якість життя та нестача базових послуг.
Які польські міста назвали найкращими для життя?
У Польщі провели дослідження якості життя в містах, аналізуючи 90 показників, включно з охороною здоров'я, освітою, транспортом та безпекою. Звіти містять два окремі рейтинги: за оцінками мешканців та за експертною методологією, що відображають різницю між суб'єктивним сприйняттям і аналітичними даними.