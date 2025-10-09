Станом на січень 2025 року в Польщі було зафіксовано безпрецедентно низький рівень безробіття – 2,6%. Це найнижчий показник за всю історію країни й найкращий результат серед держав ЄС.

Вирішальним фактором цього досягнення став значний приплив українських працівників на польський ринок праці після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на inpoland.

Як українці впливають на ринок праці Польщі?

Згідно з даними ООН, 69% працездатних українських біженців офіційно працевлаштовані в Польщі, що майже відповідає 75% зайнятості серед польських громадян. Така інтеграція підкреслює не лише стійкість українських біженців, але і їхню життєво важливу роль у зміцненні стабільності ринку праці під час складного економічного періоду в Європі.

Українці становлять приблизно 5% від загальної кількості робочої сили в Польщі й торік зробили значний внесок у розмірі 15,1 мільярда злотих (близько 3,6 мільярда євро) до польського бюджету. Цей дохід, отриманий через податки та соціальні внески, підкреслює значний вплив українських працівників на національну економіку.

Експерти відзначають, що їхні фінансові внески зараз можна порівняти з внесками основних національних галузей промисловості, підкреслюючи їхню важливість у підтримці економічного ландшафту Польщі.

На які труднощі натрапляють українці у Польщі?

Попри значні успіхи, багато українців у Польщі продовжують стикатися з бар'єрами, пов'язаними насамперед з мовними та адміністративними перепонами. Обмежене володіння польською мовою заважає їм отримати більш кваліфіковану роботу, а бюрократичні процеси можуть затримувати оформлення необхідних документів.

Аналітики припускають, що розв'язання цих проблем могло б додатково збільшити економічний внесок української громади приблизно на 6 мільярдів злотих щорічно.

Що змінилося для українців у Польщі?