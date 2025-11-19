4 найкращі різдвяні ярмарки у Європі: їх точно варто побачити
- Різдвяний ярмарок у Відні на Ратушній площі є стародавньою традицією з оленячим потягом та гігантським колесом огляду.
- Базельський ярмарок у Швейцарії є найбільшим у країні з 150 прикрашеними кіосками, розміщеними на двох площах.
Перший різдвяний ярмарок можна простежити аж до Відня, де він вперше відбувся 1298 року – але традиція поширилася й закріпилася, і тепер практично жодне європейське місто не може буз нього обійтися.
Якщо ви плануєте поїздку за кордон взимку, відвідини різдвяного ярмарку – це чудова можливість пробудити святковий дух та насолодитися зимовою атмосферою, повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.
Від Німеччини та Швейцарії й до Сингапуру й Нью-Йорка, зараз важко знайти принаймні одне місто, де не влаштовують ярмарку перед Різдвом. Та не всі вони однакові, тож розповідаємо про найцікавіші ярмарки у світі.
Відень, Австрія
Перед Різдвом точно варто побачити Ратушну площі у столиці Австрії – різдвяний ярмарок там не тільки стародавня традиція, але й досить масштабне свято з оленячим потягом, гігантським колесом огляду та величезними різдвяними вінками.
У Австрії влаштовують неймовірні різдвяні ярмарки / Фото Pexels
Окрім того, прямо на площі встановлюють дитячий каток, а також прикрашають Дерево Сердець – гігантський клен.
Базель, Швейцарія
Важко знайти місце, де Різдво виглядає більш атмосферно, ніж у Швейцарії. У цю пору року більшість міст у країні заповнені святковими ринками, і Базельський різдвяний ярмарок серед них найбільший. Він розділений на дві частини та розміщується водночас на двох площах, пише This is Basel.
Ярмарок – це 150 прикрашених кіосків, де продається все: від різдвяних спецій та прикрас до свічок.
Страсбург, Франція
Вперше ярмарок у цьому затишному французькому місті провели ще 1571 року, але з того часу він сильно розвинувся, і зараз це подія, що притягує тисячі туристів. Він розташований у понад 10 місцях, а щороку його відвідує більш ніж 2 мільйони людей.
Площа Клебер, певно, є найпопулярнішим місцем, адже там встановлена Велика різдвяна ялинка.
Брюссель, Бельгія
Брюссель по-справжньому оживає на Різдво, і різдвяний ярмарок у цьому місті більше нагадує справжній фестиваль. Це щорічна феєрія, що простягається між Біржею, площою Монне, Гран-Пласом, площею Святої Катерини та Марше-о-Пуассон.
Окрім безпосередньо ярмарку відвідувачі можуть насолодитися світлозвуковим шоу, катанням на ковзанах та атракціонами на ярмарковому майданчику.
