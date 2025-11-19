Якщо ви плануєте поїздку за кордон взимку, відвідини різдвяного ярмарку – це чудова можливість пробудити святковий дух та насолодитися зимовою атмосферою, повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

Від Німеччини та Швейцарії й до Сингапуру й Нью-Йорка, зараз важко знайти принаймні одне місто, де не влаштовують ярмарку перед Різдвом. Та не всі вони однакові, тож розповідаємо про найцікавіші ярмарки у світі.

Відень, Австрія

Перед Різдвом точно варто побачити Ратушну площі у столиці Австрії – різдвяний ярмарок там не тільки стародавня традиція, але й досить масштабне свято з оленячим потягом, гігантським колесом огляду та величезними різдвяними вінками.



У Австрії влаштовують неймовірні різдвяні ярмарки / Фото Pexels

Окрім того, прямо на площі встановлюють дитячий каток, а також прикрашають Дерево Сердець – гігантський клен.

Базель, Швейцарія

Важко знайти місце, де Різдво виглядає більш атмосферно, ніж у Швейцарії. У цю пору року більшість міст у країні заповнені святковими ринками, і Базельський різдвяний ярмарок серед них найбільший. Він розділений на дві частини та розміщується водночас на двох площах, пише This is Basel.

Ярмарок – це 150 прикрашених кіосків, де продається все: від різдвяних спецій та прикрас до свічок.

Страсбург, Франція

Вперше ярмарок у цьому затишному французькому місті провели ще 1571 року, але з того часу він сильно розвинувся, і зараз це подія, що притягує тисячі туристів. Він розташований у понад 10 місцях, а щороку його відвідує більш ніж 2 мільйони людей.

Площа Клебер, певно, є найпопулярнішим місцем, адже там встановлена Велика різдвяна ялинка.

Брюссель, Бельгія

Брюссель по-справжньому оживає на Різдво, і різдвяний ярмарок у цьому місті більше нагадує справжній фестиваль. Це щорічна феєрія, що простягається між Біржею, площою Монне, Гран-Пласом, площею Святої Катерини та Марше-о-Пуассон.

Окрім безпосередньо ярмарку відвідувачі можуть насолодитися світлозвуковим шоу, катанням на ковзанах та атракціонами на ярмарковому майданчику.

