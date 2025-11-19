Если вы планируете поездку за границу зимой, посещение рождественской ярмарки – это прекрасная возможность пробудить праздничный дух и насладиться зимней атмосферой, сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

От Германии и Швейцарии и до Сингапура и Нью-Йорка, сейчас трудно найти хотя бы один город, где не устраивают ярмарки перед Рождеством. Но не все они одинаковы, поэтому рассказываем о самых интересных ярмарках в мире.

Вена, Австрия

Перед Рождеством точно стоит увидеть Ратушную площади в столице Австрии – рождественская ярмарка там не только древняя традиция, но и достаточно масштабный праздник с оленьим поездом, гигантским колесом обозрения и огромными рождественскими венками.



В Австрии устраивают невероятные рождественские ярмарки / Фото Pexels

Кроме того, прямо на площади устанавливают детский каток, а также украшают Дерево Сердец – гигантский клен.

Базель, Швейцария

Трудно найти место, где Рождество выглядит более атмосферно, чем в Швейцарии. В это время года большинство городов в стране заполнены праздничными рынками, и Базельская рождественская ярмарка среди них самая большая. Она разделена на две части и размещается одновременно на двух площадях, пишет This is Basel.

Ярмарка – это 150 украшенных киосков, где продается все: от рождественских специй и украшений до свечей.

Страсбург, Франция

Впервые ярмарка в этом уютном французском городе провели еще в 1571 году, но с тех пор она сильно развилась, и сейчас это событие, что притягивает тысячи туристов. Он расположен в более 10 местах, а ежегодно его посещает более чем 2 миллиона человек.

Площадь Клебер, вероятно, является самым популярным местом, ведь там установлена Большая рождественская елка.

Брюссель, Бельгия

Брюссель по-настоящему оживает на Рождество, и рождественская ярмарка в этом городе больше напоминает настоящий фестиваль. Это ежегодная феерия, простирающаяся между Биржей, площадью Монне, Гран-Пласом, площадью Святой Екатерины и Марше-о-Пуассон.

Кроме непосредственно ярмарки посетители могут насладиться светозвуковым шоу, катанием на коньках и аттракционами на ярмарочной площадке.

