Українка, що переїхала до Німеччини, помітила одну несподівану відмінність у менталітеті та зовнішньому вигляді українців та німців.

Після переїзду до іншої країни українцям доводиться пристосовуватися не тільки до інших законів та мови, але й до відмінностей у менталітеті, повідомляє 24 Канал з посиланням на lilya.fitness.

Цікаво В Португалії можуть штрафувати на 35 тисяч гривень за одну поширену дію в продуктових магазинах

Що здивувало українку в Німеччині?

Головна відмінність, яку помітила українка в Німеччині, полягає у зовнішньому вигляді німців та українців. Вона помітила, що попри те, що в країні стабільна економіка, і більшість людей мають досить високі заробітки, люди можуть виглядати, як безхатьки і "одягаються, як хочуть". Також німці, за словами дівчини, майже не доглядають за собою.

Українка розповіла про відмінності між українцями та німцями: дивіться відео

А в Україні навпаки: низька економіка, у людей низький – середній рівень життя, але при цьому вони дуже сильно за собою доглядають, – поділилася українка.

В коментарях чимало людей погодилися з дівчиною, проте зауважують, що у Німеччині більшість людей просто вдягаються стримано, адже живуть для себе, а не для схвалення оточення.

Які ще новини про українців за кордоном варто знати?