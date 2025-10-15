Выглядят как бездомные: украинка рассказала, чем отличаются немцы от украинцев
- Украинка, которая переехала в Германию, заметила, что немцы, несмотря на стабильную экономику, часто выглядят неухоженными и одеваются, как хотят.
- В комментариях отмечают, что немцы живут для себя и одеваются сдержанно, а в Украине при низком уровне жизни люди больше ухаживают за собой.
Украинка, переехавшая в Германию, заметила одно неожиданное отличие в менталитете и внешнем виде украинцев и немцев.
После переезда в другую страну украинцам приходится приспосабливаться не только к другим законам и языку, но и к различиям в менталитете, сообщает 24 Канал со ссылкой на lilya.fitness.
Что удивило украинку в Германии?
Главное отличие, которую заметила украинка в Германии, заключается во внешнем виде немцев и украинцев. Она заметила, что несмотря на то, что в стране стабильная экономика, и большинство людей имеют достаточно высокие заработки, люди могут выглядеть, как бездомные и "одеваются, как хотят". Также немцы, по словам девушки, почти не ухаживают за собой.
Украинка рассказала об отличиях между украинцами и немцами: смотрите видео
А в Украине наоборот: низкая экономика, у людей низкий – средний уровень жизни, но при этом они очень сильно за собой ухаживают, – поделилась украинка.
В комментариях многие согласились с девушкой, однако замечают, что в Германии большинство людей просто одеваются сдержанно, ведь живут для себя, а не для одобрения окружения.
