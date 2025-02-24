Працевлаштовані менше половини біженців: найпоширеніша проблема в пошуку роботи у Німеччині

У Німеччині покращилась ситуація з працевлаштуванням біженців з України. Однак все ще більш ніж половина з них не знайшли роботу.

В четвертому кварталі 2024 року працевлаштовані були 43% біженців з України. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ntv.

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Найбільша проблема під час пошуку роботи в Німеччині

Головною проблемою для українських біженців в Німеччині є рівень володіння німецькою мовою, який часто вимагається на ринку праці.

Хоча близько трьох чвертей шукачів притулку з України закінчили принаймні один мовний курс, лише 27% з них отримали сертифікат, який підтверджує знання мови на рівні B2, необхідний у більшості випадків.

Крім цього, багато біженців, особливо жінки, стикаються з проблеми необхідності догляду за дітьми.

Водночас дослідження показує, що все більше шукачів притулку, які раніше не могли працювати через відвідування мовних курсів, тепер виходять на роботу. І попри нещодавнє погіршення ситуації на ринку праці, інтеграція українських біженців таки набирає обертів.

Наразі вже знайшли роботу 43% біженців, ще весною 2024 року їхня частка була 30%, а влітку 2022 року – лише 16%.