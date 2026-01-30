Хто з українських робітників матиме найбільший попит у Польщі у 2026 році
- У 2026 році польський ринок праці зберігатиме попит на українських працівників у секторах логістики, будівництва, переробної промисловості, HoReCa та ритейлу.
- Найвищі зарплати в Польщі можуть очікувати українські фахівці з високою кваліфікацією в сферах IT, інженерії та машинобудування.
Ринок праці Польщі продовжує залишатися одним із найпривабливіших для українських мігрантів. Але хто саме матиме найбільший попит у 2026 році, а на кого очікують найвищі зарплати?
Де українцям буде легше знайти роботу – розповіла віце-президент міжнародної компанії з працевлаштування Gremi Personal Галина Кіріченко у коментарі РБК-України.
Хто саме матиме найбільший попит у 2026 році?
Польський ринок праці у 2026 році продовжить демонструвати стабільний попит на українських працівників, особливо у низькокваліфікованих та середньокваліфікованих секторах. За даними експертів, найбільший попит збережеться на:
- робітників на складах – логістика залишається одним із найдинамічніших секторів;
- будівельників – зокрема на будівництві житла та інфраструктурних об'єктах; працівників переробної промисловості – харчова та легка промисловість потребують стабільного потоку кадрів;
- персонал у закладах HoReCa (готелі, ресторани, кафе);
- працівників ритейлу – супермаркети та торгові мережі продовжують активно шукати персонал.
Водночас на найвищі зарплати у Польщі можуть розраховувати українські фахівці з високою кваліфікацією у таких галузях:
- IT та програмування,
- інженерія та машинобудування,
- спеціалісти з автоматизації та технічного обслуговування виробництва.
Хто саме матиме найбільший попит у 2026 році / Фото Unsplash
Експерти відзначають, що цей розподіл попиту зберігає тенденції попередніх років: низькокваліфіковані працівники забезпечують стабільну зайнятість, а кваліфіковані спеціалісти отримують вищі доходи та кращі перспективи кар'єрного росту.
Для українців, які планують працювати у Польщі у 2026 році, це означає, що варто орієнтуватися на логістику, будівництво та HoReCa для швидкого працевлаштування, а також розглядати технічні спеціальності та IT для більш високих заробітків.
Як змінилася оплата праці у Польщі?
Як пише видання In Poland, у Польщі з 24 – 23 грудня 2025 року набули чинності ключові зміни в трудовому законодавстві, які істотно впливають на процедуру найму та формування оплат праці. Ці зміни є частиною імплементації Директиви ЄС про прозорість оплати праці (EU Pay Transparency Directive), яку країни Європейського Союзу мусять впровадити до 7 червня 2026 року.
Тепер польські роботодавці мають надавати кандидатам інформацію про очікувану винагороду за роботу в конкретному діапазоні. Ці дані можуть бути вказані безпосередньо в оголошенні про вакансію або повинні бути передані претенденту до першого інтерв'ю, якщо сума не була оприлюднена раніше.
Де українцям найлегше влаштуватися на роботу?
Раніше ми писали, що найбільш сприятлива ситуація для українців наразі зберігається у сферах із нижчими вимогами до формальної кваліфікації та високою часткою фізичної праці. Насамперед йдеться про логістику, яка демонструє найдинамічніше зростання зайнятості.