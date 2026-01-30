Хто з українських робітників матиме найбільший попит у Польщі у 2026 році

Ринок праці Польщі продовжує залишатися одним із найпривабливіших для українських мігрантів. Але хто саме матиме найбільший попит у 2026 році, а на кого очікують найвищі зарплати?

Де українцям буде легше знайти роботу – розповіла віце-президент міжнародної компанії з працевлаштування Gremi Personal Галина Кіріченко у коментарі РБК-України.

Хто саме матиме найбільший попит у 2026 році?

Польський ринок праці у 2026 році продовжить демонструвати стабільний попит на українських працівників, особливо у низькокваліфікованих та середньокваліфікованих секторах. За даними експертів, найбільший попит збережеться на:

робітників на складах – логістика залишається одним із найдинамічніших секторів;

будівельників – зокрема на будівництві житла та інфраструктурних об'єктах; працівників переробної промисловості – харчова та легка промисловість потребують стабільного потоку кадрів;

персонал у закладах HoReCa (готелі, ресторани, кафе);

працівників ритейлу – супермаркети та торгові мережі продовжують активно шукати персонал.

Водночас на найвищі зарплати у Польщі можуть розраховувати українські фахівці з високою кваліфікацією у таких галузях:

IT та програмування,

інженерія та машинобудування,

спеціалісти з автоматизації та технічного обслуговування виробництва.



Експерти відзначають, що цей розподіл попиту зберігає тенденції попередніх років: низькокваліфіковані працівники забезпечують стабільну зайнятість, а кваліфіковані спеціалісти отримують вищі доходи та кращі перспективи кар'єрного росту.

Для українців, які планують працювати у Польщі у 2026 році, це означає, що варто орієнтуватися на логістику, будівництво та HoReCa для швидкого працевлаштування, а також розглядати технічні спеціальності та IT для більш високих заробітків.

Як змінилася оплата праці у Польщі?