У яких містах Польщі найвищі зарплати, а де платять найменше

У кожному регіоні Польщі рівень середньої заробітної плати відрізняється. Різниця може становити кілька тисяч злотих.

Тобто розмір зарплати в Польщі залежить не тільки від сфери, а й від місця проживання. Про це пише 24 Канал із посиланням на inpoland.net.pl.

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У яких містах Польщі найвищі зарплати

За даними Головного статистичного управління Польщі (GUS), у грудні 2024 року найвища середня зарплата брутто була зафіксована в таких містах:

Краків – 10 678, 90 злотих,

Гданськ – 10 640, 10 злотих,

Варшава – 10 456,1 0 злотих.

Річ у тім, що у цих містах високо розвинені такі галузі, як: ІТ, фінанси, паливна промисловість і сучасні бізнес-послуги.

Також доволі високі зарплати у Познані, Вроцлаві та Катовіце – в середньому від 9 411 до 9 522 злотих. У цих містах найбільшими економічними опорами є: промисловість, послуги та іноземні інвестиції.

А ось найменше заробляють жителі Гожува-Велькопольського – в середньому 7 086,10 злотих на місяць. Також низькі зарплати у Білостоці та Кельце – в середньому 7 139, 20 злотих та 7 365, 30 злотих на місяць відповідно.

Загалом заробляють у цих містах менше, ніж в середньому по країні, адже в грудні 2024 середній розмір зарплати в Польщі становив 8 821 злоту брутто.