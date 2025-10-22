SkyUp розпродає квитки до та з популярної європейської столиці всього за 20 євро
- SkyUp розпродує квитки з та до Кишинева за ціною від 20 євро в один бік з 20 по 22 жовтня.
- Бронювати квитки можна на будь-які дати до 31 березня 2026 року, що дозволяє заощадити на подорожах до популярних напрямків в Європі та Близькому Сході.
Авіакомпанія SkyUp влаштувала розпродаж квитків до популярного міста у Європі, яке водночас є неймовірно зручним авіахабом для українців, що відкриває напрямки і в Європу, і до Близького Сходу.
З 20 по 22 жовтня авіакомпанія розпродає квитки з та до Кишинева за ціною від 20 євро в один бік, повідомляє 24 Канал з посиланням на SkyUp.
Які квитки розпродає SkyUp?
Зима та осінь – це час, коли все більше людей подорожують, адже поза сезоном можна отримати кращі ціни та вулиці, що будуть не настільки заповнені туристами. І чимало літаків до Європи та Близького Сходу відправляються з аеропорту Кишинева, що є досить зручним для українців.
Авіакомпанія SkyUp розпродає квитки з та до столиці Молдови від 20 євро в один бік – це допоможе значно заощадити на поїздці та спланувати її вигідно.
Популярні напрямки з Кишинева – це туристичні міста Іспанії, Франції, Греції, Грузії, Німеччини, Португалії та Кіпру, а ще багатьох інших країн.
Бронювати квитки можна на будь-які дати до 31 березня 2026 року.
Що подивитися в Кишиневі?
Окрім того, що з Кишинева можна відправитися до багатьох інших міст Європи, і сам він може здивувати багатьох мандрівників, пише Visit Chisinau.
Зокрема, ось кілька місць, які слід побачити:
- Будівля мерії Кишинева. Вона була споруджена наприкінці 19 століття на місці пожежної станції.
- Пам'ятник Стефану Великому – у 1942 році пам'ятник вдалося повернути з Румунії до Кишинева.
- Цирк – це монументальна будівля, збудована 1981 року.
Що ще слід знати туристам?
